El PSOE vota a favor de la propuesta de Podemos para reformar la ley del aborto

El PSOE ha votado este jueves a favor de la propuesta de Unidas Podemos de reformar la ley del aborto, a pesar de que mostró su discrepancia con la iniciativa el pasado martes, en su debate en el Congreso de los Diputados. Dos días más tarde, cuando la proposición no de ley se ha votado en la Cámara, los socialistas la han apoyado y ha salido adelante con 184 síes, 145 en contra y 21 abstenciones.

En la propuesta de once puntos, Unidas Podemos busca, entre otras cosas, que en la ley del aborto se recoja la "explotación reproductiva" y la "violencia obstétrica". Algo en lo que la diputada socialista Laura Berja expresó el martes su desacuerdo al entender que no era momento para "abrir" la ley para otras cosas que no fuera la derogación de la reforma que en 2015 aprobó el Gobierno del PP para impedir que las menores interrumpieran el embarazo sin autorización de sus progenitores o tutores.

Además, Berja hizo mención a un informe del Ministerio de Sanidad que, según ella, era desfavorable a introducir las propuestas de Unidas Podemos sobre la explotación reproductiva y la violencia obstétrica en la ley del aborto, al entender que tendrían más cabida en la ley de violencias sexuales.

Precisamente, fuentes del Ministerio de Igualdad han reconocido a Efe que en su día valoraron la posibilidad de incluir la violencia obstétrica dentro de la ley de libertad sexual, algo que finalmente descartaron después de varios análisis porque "no todas las violencias contra las mujeres son violencia sexual".

"Específicamente no consideramos que la violencia obstétrica reúna los elementos para considerarla violencia sexual". Aun así, para el ministerio que dirige Irene Montero es importante erradicar la violencia obstétrica de las instituciones sanitarias, por lo que se incluirá en la reforma del aborto. Además, Igualdad llevará a cabo un estudio sobre violencia obstétrica y se incluirá en la Estrategia Nacional de lucha contra las violencias machistas.