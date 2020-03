Todos contra Iglesias: Podemos lamenta 'codazos' internos de ministros del PSOE

Los roces en la coalición PSOE-Unidas Podemos que se hicieron patentes con asuntos como la reforma de la ley de libertad sexual o los futuros cambios en el Código Penal no responden a desacuerdos puntuales. Desde la formación morada advierten que hay varios departamentos liderados por ministerios socialistas que no están conformes con la acción legislativa que pretenden llevar a cabo sus compañeros de Podemos en el Ejecutivo. Choques que ya se han manifestado no solo en estas polémicas públicas, sino internamente. Unos 'codazos' que los de Pablo Iglesias no entienden. Pero que no son generalizados, ya que corresponden a tres ministerios concretos: la vicepresidencia primera y las carteras de Justicia e Interior, como ha podido saber La Información.

Esta situación tan llamativa responde, según fuentes cercanas al Gobierno, a que hay quien "no ha asumido" que ahora hay ministerios de dos partidos distintos. Las disensiones y la falta de coordinación eran cuestiones que ambas partes daban por descontado desde el principio, debido a que se trata del primer Consejo de Ministros formado por una coalición desde la II República. Pero lo que no comprenden en el entorno de los morados es que haya quien busque problemas con ellos cuando todos deberían remar en la misma dirección, señalan fuentes moradas consultadas por esta redacción. Y sobre todo, que esas hostilidades lleguen desde departamentos con los que tienen que colaborar constantemente, como son los de Justicia e Interior.

Esas zancadillas, que según las fuentes consultadas también se explican por la mayoría sabida de quienes no les 'tragan' dentro del Ejecutivo, al contar con 17 carteras frente a las cinco de UP, se producen de varias maneras. Uno de los ejemplos es la filtración a los medios del borrador de la reforma de la Ley de Asilo, que recogía un endurecimiento de ese derecho para los solicitantes del mismo, además de ampliar el abanico para rechazar las peticiones. Esto no gustó nada en el seno de los morados, para los que la inmigración es una cuestión troncal de sus políticas. Toda medida que vaya en contra de facilitar la llegada de migrantes y que dificulte el asilo va contra su esencia. Y, de paso, les puede generar un problema ante su electorado.

La queja de los de Iglesias es que, además, ese borrador se conociera apenas unas horas después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la comisión de Interior del Congreso. En su intervención, Marlaska no hizo mención a que se fueran a conocer detalles de este proyecto. Que, además, está incluido en el pacto de gobierno que firmaron Pedro Sánchez y el líder de Podemos el pasado mes de diciembre, pero en términos muy distintos. Algo que molestó a los diputados de la confluencia que formaban parte de la comisión, ya que no pudieron cuestionar directamente al compareciente por estas medidas.

Pero, más allá de esto, la otra queja viene por el talante que tiene el ministro del Interior hacia sus compañeros de Consejo de Ministros. Según las fuentes consultadas, Marlaska forma parte de ese grupo de los que no ve con buenos ojos la presencia de dirigentes de Podemos en el Ejecutivo. Una ojeriza que, según las fuentes consultadas, afecta especialmente a Iglesias e Irene Montero. Una actitud que también tendría hacia ellos el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es un socialista de toda la vida que ve extraño compartir gabinete con otro partido. Y que, además, ha sido el principal rival interno de los morados a la hora de poder dar salida a los proyectos que están preparando desde sus departamentos.

El choque más sonado fue el de la reforma de la ley de libertad sexual, que Iglesias y Montero querían poner sobre la reunión semanal del Gobierno este martes. Así, la conocida como legislación del "solo sí es sí" ya estaría en marcha para que fuera celebrada en las movilizaciones feministas por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Pero, a pesar de la preparación de la norma que hizo el Ministerio de Igualdad y a que sacarla adelante antes del 8-M formaba parte del acuerdo de coalición, Justicia la rechazó alegando que tenía varios errores y defectos jurídicos. Esto desencadenó una guerra de filtraciones y versiones, que acabó con un comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación asegurando que este asunto era una prioridad y que estaría lista en el plazo previsto.

Mira también Unidas Podemos dará la batalla a Justicia para acelerar la reforma del Código Penal

Pero este enfrentamiento no va a ser el último. Como ya publicó este medio, Unidas Podemos tiene previsto librar otra batalla con Campo por la reforma del Código Penal. La idea de los morados es sacar a Cataluña del debate público, para lo que es necesario que la reforma del delito de sedición se aborde cuanto antes. Por eso, van a insistir en que se trabaje a fondo en estos cambios, que deben incluir la derogación del artículo que prevé penas de cárcel para quienes participen en un piquete durante una huelga. Algo con lo que Campo no está conforme, al defender una gran reforma del texto. De hecho, Justicia ya ganó el primer 'round' indirectamente cuando Pablo Echenique retiró durante la Junta de Portavoces la proposición de ley de la misma que antes había registrado.

En esa lucha también está la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es otro 'peso pesado' que no está conforme con los cambios que ha provocado el Ejecutivo de coalición. La razón es que la dirigente andaluza considera que ha perdido peso político. Y tampoco comparte que los ministros de UP tengan acceso a tanta información de Estado y formen parte de reuniones como los 'maitines' de los lunes con Pedro Sánchez. Pero esto también se explica con algunas declaraciones de Calvo, que van en la línea de Justicia de no tener prisa con la reforma del Código Penal y hacer una reforma integral del mismo, y no por artículos.