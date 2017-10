Puigdemont acosado: Junqueras y su propio partido le piden que no ceda

Ni rastro de los moderados una vez más. Las presiones para que Puigdemont consume el reto al Estado este lunes no cesan. Vienen ya de una parte de su propio partido, el PDeCAT que le exige que no ceda este lunes y apueste por un sí a la independencia. A esta ola se ha sumado el líder de ERC y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que ha pedido hoy "unidad" a las fuerzas independentistas y "confianza" en el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para "culminar el camino" hacia la declaración de la independencia de Cataluña. Una confianza que es todo un veneno, porque deja en manos del president la decisión final y asumir las consecuencias. Solo Artur Mas, el hombre que inició todo y ahora quiere frenarlo, ha señalado que es Puigdemont el único que puede tomar la decisión y que Cataluña aún no está preparada para ser independiente.



Junqueras, sin embargo, ha querido dar la imagen de que no hay fisuras en el independentismo (algo que no se vio tan claro el pasado martes) y ha hecho una apelación a la "unidad" y a la "confianza" en su discurso de apertura de la reunión del Consell Nacional de ERC, que hoy ha sido multitudinaria porque asisten a ella 220 consejeros nacionales de unos 270 que hay en total.



El actual líder de ERC no se ha pronunciado sobre cuándo cree que debería ser aprobada por parte del Parlament la declaración de independencia, después de que el presidente Puigdemont la dejase en suspenso el pasado día 10.



A este respecto se ha limitado a pedir confianza en Puigdemont y en el Govern, y que se preserve la unidad del independentismo, después de que diversas formaciones, como la CUP, Demòcrates de Catalunya o la Assemblea Nacional Catalana (ANC), hayan reclamado que la declaración de independencia sea aprobada de forma inmediata.

Por La Información MIRA TAMBIÉN La independencia en diferido regala 60.000 millones al IBEX en 72 horas

Una parte del PDeCAT también presiona

Una cuarentena de afiliados y simpatizantes del PDeCAT han firmado un manifiesto pidiendo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que levante la suspensión de la declaración de independencia y proclame la República Catalana.



Los firmantes aseguran que Puigdemont tiene detrás todo un pueblo que le apoya y le anima a culminar el proceso de autodeterminación, más aún cuando el diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy "es imposible".



"Por la República Catalana, levantemos la suspensión de la declaración de independencia" es el título de este manifiesto, al que se han adherido militantes como Àngel Colom, Èric Bertran, Víctor Terradellas, Mark Serra, Xavier Bosch, Teresa Giral o Josep Maria Argemí, que dejan claro que no constituyen un movimiento interno ni ninguna plataforma.



El texto recuerda que culminar quiere decir aprobar en el Parlament la declaración de independencia de Cataluña y que el presidente Puigdemont y los representantes institucionales la asuman "en toda su dimensión", "hasta las últimas consecuencias".



Los firmantes, asociados de base, consideran que la suspensión de la declaración de independencia anunciada el pasado día 10 por el presidente Puigdemont "fue oportuna" para mostrar a la sociedad catalana, española e internacional "la determinación por el diálogo y el entendimiento de este país y de este gobierno en concreto".



Sin embargo, la respuesta del Gobierno, que ha requerido a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia, "ha sido más abrupta, ruda y predemocrática de lo que habríamos podido imaginar", aseguran los militantes, que consideran que PP y PSOE han evidenciado con su actitud "un menosprecio absoluto hacia el presidente, las instituciones catalanas y el conjunto de nuestra sociedad".



Añaden que, "por respeto a la democracia, a la dignidad de la sociedad catalana" y de forma especial a los más de dos millones de personas que votaron 'sí' a la independencia, el Govern no dé respuesta al requerimiento del Ejecutivo español, "al ser ya un Estado soberano", y dé por finalizada la suspensión de la declaración de independencia, proclamando la República Catalana