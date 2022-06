Puigdemont celebra la debacle andaluza de Cs y les denomina "residuo político"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este lunes los resultados electorales de Ciudadanos en Andalucía, después de que el partido dirigido por Inés Arrimadas se quedase sin representación en el parlamento andaluz, y les ha definido como un "residuo político" en un mensaje lanzado desde su cuenta de Twitter. Cs ha desaparecido del Parlamento de Andalucía tras perder los 21 diputados y más de medio millón de votos sobre los resultados que obtuvo en diciembre de 2018.

"Disfrutemos de la derrota de este residuo político que nació en Cataluña de la mano de algunos personajes cargados de odio (y gracias a dinero que le facilitó una gente que creía que controlar un banco servía para controlar un país)", ha tuiteado Puigdemont, fugado de la justicia española tras proclamar la fallida independencia de Cataluña en 2017.

Marín renuncia a formar parte del nuevo gobierno andaluz

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones andaluzas, Juan Marín, ha descartado este lunes formar parte como independiente del futuro gobierno que haga el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno, hipotésis que ha rechazado con un "no, no" y con un "cumplo mi palabra", además de preguntarse "no sé qué he hecho tan mal para un castigo tan duro" tras un resultado electoral que deja a su partido fuera del Parlamento autonómico.

En dos entrevistas en la Cadena Ser y Telecinco, recogidas por Europa Press, ha negado la posibilidad de seguir sentado en el Consejo de Gobierno: "no voy a estar en un gobierno donde no está mi partido". Marín anunció anoche la dimisión de todos sus cargos en Ciudadanos, tras hablar anoche con la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, quien le instó a pensar sobre el anuncio que había hecho y ha asegurado en antena que "no tengo nada que pensar", convencido de que "mi obligación es dar paso a otro compañera, otro compañero, que seguro que lo puede hacer mejor que yo".

Marín que ha explicado que habló con Moreno cuando el escrutinio era de un 80% para felicitarlo, ha indicado que el presidente andaluz en funciones "me dio muchos ánimos" y que le planteó que "le gustaría contar conmigo", mientras que su reacción fue plantear "seguir haciendo mi labor en el gobierno, que ha finalizado en este momento" y tender la mano para plantear que "si puedo ayudar desde fuera me tendrá" a su disposición.

"Me quedo en Ciudadanos como afiliado de base, no tengo ninguna responsabilidad de cargo", ha apostillado en ese sentido. "He renunciado de forma irrevocable de todos los cargos en mi partido", ha afirmado en Telecinco. Preguntado por la situación de su partido, ha rechazado contestar alegando que no sabría analizarlo, y ha sostenido que "he estado ocupado de la gestión, no me he ocupado de vender la gestión" y concluir con ello que "el PP ha sacado más rentabilidad", antes de desearle suerte a Juanma Moreno.