Puigdemont arremete contra Sánchez:  "El PSOE no es coherente, Podemos sí"

El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció este martes que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad a él y sus exconsellers, Toni Comín y Clara Ponsatí. El Parlamento Europeo votó a favor de levantar la inmunidad de Puigdemont por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, mientras que los suplicatorios de Comín y Ponsatí salieron adelante por 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones, abriendo así la puerta a reactivar las euroórdenes contra ellos.

Entre los votos en contra de levantarlo están los de Unidas Podemos al respecto Puigdemont lo justifica porque el partido liderado por Pablo Iglesias "está de acuerdo con una solución política y contra todas las medidas que criminalicen a disidentes o añadan represión judicial a algo que debería ser resuelto por la política y que ha sido incapaz de resolver".

Asegura que no son nuevas las discrepancias en el Gobierno y se sorprende por a quien le puede sorprender "que Podemos haya sido coherente con lo que dice". Y lanza un dardo al PSOE: "Me sorprende que no haya sido coherente el PSOE porque Pedro Sánchez se presentó ante las cortes españolas prometiendo la desjudicialización de la política e incluso un candidato a la presidencia de la Generalitat se presentó asegurando que lo que quería era pasar página... menuda coherencia".