¿Quién es quién en Vox?

La formación liderada por Santiago Abascal es, sin duda, la que más está dando que hablar en los últimos meses y, sobre todo, en estas semanas previas al 28-A. Tanto por lo descabellado de sus propuestas, véase por ejemplo la propuesta de cambiar la ley para permitir la tenencia de armas, como por las polémicas protagonizadas por Abascal o por otros miembros del partido, estamos acostumbrándonos a ver a Vox en las noticias todos los días.

Pero, ¿conoces a sus miembros y el papel que desempeñan en la formación?

​Ortega Lara estuvo secuestrado por la organización terrorista ETA durante 532 días de 1996 a 1997. Militante del Partido Popular entre 1987 y 2008, en enero de 2014, anunció que ponía en marcha un nuevo partido político de derecha junto a Santiago Abascal, José Luis González Quirós e Ignacio Camuñas, entre otros, como alternativa a la derecha del Partido Popular. Para Ortega Lara "llegó la hora de preguntarnos, no tanto qué es lo que puede hacer la Nación por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por España ".

Madrileño, de padre español y madre argentina, fue el candidato a la alcaldía de Madrid y cabeza de lista por Madrid al Senado en 2015. Ortega Smith-Molina es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y Diplomado por la Escuela de Prácticas Jurídicas del ICAI-ICADE, ejerce como abogado en activo.​ Ex-militar del Ejército Español , habiendo formado parte de los GOES, el cuerpo de élite de operaciones especiales, con sede en Alicante​.

Iván Espinosa de los Monteros

Vicesecretario de Relaciones Internacionales

Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE con un máster en The Kellogg School of Management. Según su perfil en la web del partido, "Ha trabajado en Arthur Andersen, Schroders y McKinsey. Fundador de varias compañías de diversos sectores:televisión, internet, catering, editorial, textil, inmobiliario, etc.". Espinosa de los Monteros se describe en su Twitter como “hombre, español, cristiano, hetero, casado, padre de familia numerosa, patriota, capitalista, conservador, taurino, madridista y de Vox”.