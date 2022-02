Estos son los dos diputados rebeldes de UPN que han votado 'no' a la reforma

La rebelión en el Congreso de los dos diputados de UPN ha acabado consumándose. Sergio Sayas y Carlos García Adanero han roto la disciplina de voto de su partido, que en la tarde de ayer anunció su apoyo a la reforma laboral del Gobierno a cambio de que el PSN pusiera fin a la reprobación contra el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Ambos habían dado muestras a lo largo del día de su disconformidad con el dictamen de su formación, que iba a permitir la convalidación de la medida estrella de Yolanda Díaz. No obstante, ambos habían deslizado que finalmente acatarían esta decisión.

Sayas, el rival de Esparza por la presidencia de UPN

El cabeza de lista en las elecciones de 2019 es Sergio Sayas, Buñuel (1979), que ya 'pugnó' con Esparza por el liderato del partido, ha dicho al llegar al Congreso que no comparte la postura de su formación: "Me cuesta mucho defender ante mis votantes una posición que no comparto". Sayas se inició en la política desde muy joven, y ocupó el cargo de concejal por UPN en el Ayuntamiento de Berriozar desde 2003 a 2011.

Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro. — Sergio Sayas (@sergiosayas) February 3, 2022

A partir de 2007, Sayas también formó parte de la lista electoral en los comicios autonómicos navarros, donde fue elegido diputado regional. Un asiento que mantuvo hasta 2019, cuando decidió presentarse a las primarias del partido y tras perderlas, fue el cabeza de lista de Navarra Suma, coalición del PP, Ciudadanos y UPN.

Fue elegido diputado en las elecciones de abril de ese mismo año, pero cuando terminó la legislatura en tan solo 5 meses después, decidió presentarse a las elecciones de noviembre con su formación de origen, UPN, revalidando su cargo como procurador hasta el día de hoy.

García Adanero, el 'azote' de Sánchez en la tribuna

Carlos García Adanero es quizás, a pesar de ser el número dos en la lista, la cara más visible de la formación en el Parlamento. Sus discursos en la tribuna son conocidos por la dureza con la que carga contra el Gobierno. Este licenciado en Derecho tampoco es un novato en el mundo de la política y desde 1987 es afiliado a UPN.

Al igual que Sayas, también se ha rebelado ante la decisión de su partido y la ha definido como "un error tremendo". Este talaverano de nacimiento no hacía tanta referencia al texto del decreto, pero no concebía como su formación ha asumido ser el 'salvavidas' de Sánchez.

He votado NO a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu.



Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes. — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) February 3, 2022

Desde 2004 empezó a ocupar el cargo de portavoz del grupo parlamentario, siendo ratificado en 2007 y en 2011, para ser cesado en octubre de 2015. También tiene experiencia como secretario general del partido, responsabilidad que se le asignó en 2009 y que desempeño hasta 2013.

También se presentó a las primarias del partido, en las que obtuvo 453 votos que le sirvieron para ser propuesto, junto a Sergio Sayas, como candidato a encabezar la lista que presentará la coalición Navarra Suma al Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas el 28 de abril de ese mismo año.

UPN exige que entreguen el acta

Por su parte, la reacción de la dirección de UPN no se ha hecho esperar, exigiendo a sus dos congresistas que entreguen sus actas de diputado después de que hayan rechazado la convalidación de la nueva reforma laboral. "Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido", han señalado desde la dirección regionalista, que ha añadido que "se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo".

Asimismo, la dirección ha afirmado en un comunicado que "hemos podido constatar que los dos diputados sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo". Desde la formación regionalista se ha pedido también disculpas al PSOE y al PSN: "Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada".

Finalmente, ha manifestado que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable, por lo que pedimos a los dos representantes de UPN en el Congreso que entreguen su acta de diputado inmediatamente".