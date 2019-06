"Quieren involucrar al BdE": la reacción de la cúpula ante las pesquisas en Bankia

"En mi opinión, su interés por el papel del BdE en la constitución del SIP es una pieza importante de su estrategia de involucrar al BdE". Este fue el mensaje que trasladó el inspector del supervisor díscolo con la salida a bolsa de Bankia, José Antonio Casaus, a sus superiores en el banco tres años después de los hechos que ahora se juzgan en la Audiencia Nacional ante el temor de una posible implicación en la causa que entonces investigaba el magistrado Fernando Andreu.

Las comunicaciones internas, a las que ha accedido este diario, ponen de manifiesto cómo la excúpula del supervisor reaccionó al avance de las pesquisas ante el temor de que tanto inversores como acusaciones -mencionando en concreto a la formación UPyD- pusieran el foco en la salida a bolsa como clave del "fraude y engaño". Ante ese panorama, Casaus expuso que a su juicio era "clave" que se hicieran eco del contenido recogido en el folleto de salida a bolsa y así se lo trasladó a sus superiores en una comunicación interna con fecha de julio de 2014.

Así, les trasladó que había buscado el documento de 402 páginas en la web de la CNMV, donde ya no constaba, aunque lo encontró en la página del banco. El inspector lo adjuntó a su comunicación para que toda la excúpula se lo estudiara detenidamente por si tenían que rendir cuentas con la Justicia. Entre los receptores de este primer mensaje se encontraban el actual director del FROB, Mariano José Herrera García-Canturri o el exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello; quienes han declarado en calidad de testigo durante el procedimiento.

"La tesis principal de la acusación es que la salida a bolsa fue un fraude y un engaño. Esta tesis se apoya en un elemento clave: que las cuentas de la salida a bolsa encubrían la auténtica situación de Bankia. En mi opinión, la reformulación de las cuentas posterior solo es un hecho en el que se apoyan fuertemente para demostrar que, como ellos defiende, las cuentas de 2010 y de marzo de 2011 no reflejaban la imagen fiel (pese a que las firmaba el auditor)", expuso Casaus en este primer correo. Medio año después, ya con la petición formal de imputación de la excúpula del supervisor, volvió a dirigirse a sus superiores para ofrecerles detalles más concretos del contenido del folleto.

De todo lo recogido en este documento, que a juicio de la Fiscalía Anticorrupción no reflejaba la imagen real de la entidad, Casaus destacó los aspectos más controvertidos. En concreto resaltó la exposición bruta a la promoción inmobiliaria en España de 33.000 millones de euros así como los datos de de morosidad y cobertura que recogía el escrito. También recordó que, entre los factores específicos de riesgo en Bankia, destacaba los precios descendientes de los activos inmobiliarios; aspecto este último que ha sido clave para las acusaciones del procedimiento.

Los correos de Casaus

Este correo se suma a todos los aportados a la causa durante la fase de instrucción así como a otros nuevos que han aparecido durante la celebración de la vista oral. Si bien en este caso, el inspector crítico con la supervisión que hizo el Banco de España de la salida a bolsa demostró respaldar a sus entonces superiores en un momento crítico de la investigación en el que ya se había pedido la citación del exgobernador del BdE Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ese tono cercano y coloquial con la excúpula del banco choca con el mantenido tiempo después al término de la investigación de la causa así como durante el juicio. En ambas declaraciones negó haber recibido presiones directas de sus superiores pero sí admitió ante el tribunal que se le trasladó que en sus informes de seguimientos no fuera especialmente duro con la entidad. "Poned una cosa que no comprometa mucho": le dijo su superior. Ante esto Casaus, cuya declaración despertaba especial expectación, reconoció que su "gran error" fue no plasmar en los trabajos oficiales que se debería haber reflejado una falta de saneamientos de entre 8.000 y 10.000 millones de euros.

Las reacciones a sus revelaciones no se hicieron esperar y sus superiores no solo restaron trascendencia a las comunicaciones internas sino que apuntaron que no eran más que opiniones sin el rigor necesario, en un intento por cerrar filas y evitar que el procedimiento penal por el mayor rescate financiero de la historia del país distorsione la imagen del supervisor. El exdirectivo Pedro González incluso contraatacó a las declaraciones de Casaus aportando otro correo más del inspector en el que le comunicaba que se había reunido con el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez para transmitirle tranquilidad por el SIP de las cajas que dio lugar a la creación de BFA Bankia.