Rajoy carga contra la reforma laboral: "Es un clásico de política infantil"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho "unos mínimos retoques" de la reforma laboral que se aprobó durante su primera legislatura para "contentar" a su electorado, lo que ha definido como un "caso clásico" de "política infantil".

"Se hizo una reforma laboral que funcionó. Se crearon más de tres millones de puestos de trabajo y ahora, como había un prejuicio de una reforma hecha por el PP, había que cambiarla aunque en el fondo medio Gobierno no quería", ha explicado en una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que el Ejecutivo ha dado "unos mínimos retoques" a la legislación laboral de 2012 "para decir que" la han cambiado y así contentar a los electores.

A su juicio, este modo de proceder es "la política del 'tuit'" que acompañan de declaraciones en las que el Ejecutivo afirma que hace "cosas chulísimas" para la gente. "Han hecho algo infantil que no es propio de un Gobierno, que no sirve para nada y no conduce a nada. Me parece muy poco serio", ha reiterado.

En este punto, el expresidente ha recordado que si los socios de legislatura de Pedro Sánchez en el Congreso no apoyan su reforma laboral es porque "no se ha hecho" lo que se anunció. "Por fortuna", ha añadido Rajoy, al tiempo que ha reconocido que la coalición de PSOE y Unidas Podemos "no lo tiene fácil" para sacar adelante la norma en la Cámara Baja y ha reconocido, en este sentido, que es "absurdo" que se pida el apoyo al PP.

"Al PP nadie se ha dirigido para su entendimiento. Ya tiene su alternativa, la reforma que se aprobó en su día. Es un lío en el que se ha metido el Gobierno por quedar bien con un sector del Gobierno", ha indicado. Así, Rajoy ha defendido el apoyo de la patronal a la reforma laboral porque, a su juicio, "apostaron al mal menor". "Si no estuvieran en ese acuerdo, la reforma sería más negativa para los intereses de todos los españoles (...) Han hecho lo que tenían que hacer", ha insistido.

Sobre las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un diario británico sobre las macrogranjas y el sector cárnico, Rajoy ha recordado que "gobernar es algo serio" y "conviene reflexionar, ser sensato y pensar en el interés general" además de "entender" que un "ministro está para resolver problemas y no para crearlos".

"Hay que cuidar las declaraciones cuando afectan a los intereses de tu país", ha apuntado quien fuera jefe del Ejecutivo, quien ha revelado que cesaría a Garzón tras esa entrevista. "El PSOE está agarrado por Podemos y otras fuerzas políticas peores, como independentistas y Bildu. Ese es el problema", ha apostillado.

Preguntado por la situación del rey emérito en Emiratos Árabes, el expresidente ha asegurado que le parece que ha sido "injustamente tratado" y le ha mostrado su apoyo porque accedió a la Corona en 1975 "en un momento de dificultad para España" y "fue capaz de promover una reconciliación entre españoles". Además, ha añadido que si hubiera estado en el Gobierno, no "se hubiera producido" su salida del país.

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rajoy ha animado a pactarla "en cuanto se pueda" aunque ha dicho que es el Ejecutivo quien tiene la "mayor responsabilidad" si no se llega al acuerdo. "La situación no se puede mantener durante mucho tiempo", ha reconocido. Por último, el expresidente ha señalado que echó en falta más "consenso con la oposición y las comunidades autónomas" durante los primeros meses más duros de la pandemia y ha reclamado medidas como, por ejemplo, la venta de test de antígenos "en cualquier lado" para "agilizar las cosas". "Ha faltado liderazgo y consenso nacional", ha apostillado.