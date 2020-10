El expresidente de España, Mariano Rajoy, ha defendido que la sentencia de la trama Gürtel evidencia que "la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular", en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

El antiguo líder del Partido Popular resaltó que "ayer la Justicia afirmó con rotundidad que no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido". Rajoy terminó su carta con un agradecimiento a "todos los españoles que me han honrado con su confianza durante los años que me dediqué a la política".

Comparto con vosotros el comunicado que acabo de hacer publico. pic.twitter.com/JV02BHlgvz — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 15, 2020

Asimismo, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, declaró este miércoles que en la sentencia del 'caso Gürtel' se dice de forma "clara" que Mariano Rajoy "no era una persona corrupta" y que el socialista Pedro Sánchez promovió una moción de censura para derrocarle basándose "en una falsedad". Así se pronunció después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel' (1999-2005) en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa. No obstante, el alto tribunal califica de exceso que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los hechos hablara en su sentencia la existencia de una caja 'B' en el PP.

"Esta sentencia si dice algo claro es que Mariano Rajoy no era una persona corrupta ni se le podía vincular con acciones corruptas", ha afirmado Maroto, para añadir que el fallo señala también que el PP tiene que abonar una sanción y una multa "precisamente por no conocer el delito que se estaba perpetrando". En una declaración grabada en la sede del PP y enviada a los medios de comunicación, el dirigente 'popular' ha indicado que otra "conclusión" de esa sentencia es que la moción de censura "se basó en una falsedad que costó" al Gobierno de Rajoy poder continuar con su actividad política, llevando a Sánchez a "alcanzar el poder" con "argumentos falsos".