Rajoy insiste en que jamás tuvo ninguna relación con Villarejo o su entorno.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado haber intercambiado ningún tipo de mensaje con el excomisario Jose Manuel Villarejo "ni directa ni indirectamente", según ha declarado durante su comparecencia en la Comisión del 'caso Kitchen'. "Ni me ha mandado un mensaje ni se lo he mandado yo en ningún momento", ha asegurado de forma tajante el exdirigente popular.

Al ser cuestionado sobre si había tenido algún tipo de participación en la operación Kitchen, Rajoy ha negado saber nada relativo a los sucesos vinculados a Villarejo y a la destrucción de pruebas sobre la presunta caja 'B' del Partido Popular. "No he conocido nunca la existencia de la operación de la que me hace referencia" ha declarado, tras lo que ha añadido "no saber lo que buscaban", refiriéndose al comisario y al extesorero Luis Bárcenas. "En lo que se refiere a mí, yo no buscaba nada y tampoco sé lo que decían Bárcenas o Villarejo de mí". Ante la insistencia de la acusación popular sobre si efectivamente participó, el expresidente ha aseverado "si no conozco, difícil participo".

A su vez, Rajoy también ha defendido a su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos Francisco Martínez, ambos procesados en la trama de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. En este sentido, Rajoy ha afirmado "no creer que hayan montado ningún dispositivo" desde el Ministerio del Interior, y ha contestado a preguntas del portavoz socialista Felipe Sicilia tener una "magnífica" opinión de ellos.

Ante las acusaciones vertidas sobre los integrantes de su Ministerio del Interior, Rajoy ha resaltado su confianza en ellos y ha instado a que se espere para tacharles de nada a que exista un fallo judicial. "La presunción de inocencia se mantiene hasta que la resolución judicial sea firme", ha asegurado. La comisión en curso investiga la trama parapolicial presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el PP en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas y relacionados con una presunta caja 'B'.

Al ser consultado sobre la financiación ilegal del partido, Rajoy también ha negado la existencia de una contabilidad paralela y ha subrayado que el partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo, una figura que exige que se desconociesen los hechos que se producen, un conocimiento que ha atribuido exclusivamente a Bárcenas.

Su comparecencia, la última de la comisión, está rodeada de una gran expectación: en torno a una treintena de periodistas le han esperado a las puertas de la Sala, a la que ha accedido acompañado de la portavoz del PP, Cuca Gamarra; y de otros representantes del partido como Ana Pastor.