Rajoy mantiene el discurso del PP: pide unidad y valora la "entrega" de Casado.

Siguiendo la tónica del resto de 'pesos pesados' del partido, actuales e históricos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reclamado hoy la "unidad" del Partido Popular en torno a Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que ha valorado la "entrega" que ha realizado Pablo Casado en tiempos muy difíciles y ha pedido "no prescindir de nadie". Lo ha hecho durante su intervención en el XX Congreso del PP, de carácter extraordinario, en la que también ha realizado una dura crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que si ahora los independentistas están más tranquilos es porque se aplicó el artículo 155 de la Constitución, tras lo que muchos dirigentes fueron condenados y no por que haya una Mesa de Diálogo, como dice "alguien" en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Rajoy ha comenzado su discurso de una manera desenfadada, asegurando que iba a realizar algunos comentarios por que "nunca hay que desaprovechar las oportunidades". En ese contexto ha destacado la necesidad de tener un partido "unido" porque cuando no lo está siempre pierden. No obstante, ha constatado que esta "unidad" se estaba dando "en torno a un líder" y eso, ha dicho, "ya es una garantía de éxito". Además, ha precisado que no era ni forzada, ni impuesta, sino fruto de las consideraciones y del diagnóstico compartido sobre la situación del PP, sobre cuál era la mejor solución para ofrecer a los españoles y sobre quién podía liderarla.

Ha recordado que Casado presidió el partido en un momento de extrema dificultad y ha querido valorar y agradecer "de manera especial" su entrega y entusiasmo a la hora de defender las siglas del PP. Dicho esto, ha pedido reconocer la "generosidad" de los que han sabido dar un paso al lado para mantener la unidad del partido, ha reclamado sumar esfuerzos y "no prescindir de nadie porque nadie sobra". Y también ha pedido no hacer debates sobre lo que comparten, no buscar enfrentamientos donde no los hay y no hacer disputas sobre aquello en lo que siempre han estado de acuerdo.

Duras criticas la Gobierno

Mariano Rajoy también ha dedicado una parte de su discurso a lanzar duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez al que ha culpado de tener desbocada la inflación y haber hecho las cosas mal durante la pandemia, siendo España el país más perjudicado. Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional le echó para atrás los decretos de alarma por no hacer las cosas bien, mientras que no ocurrió lo mismo con la aplicación que realizó él del artículo 155 de la Constitución. En este punto, ha advertido de que los independentistas no están ahora más tranquilos por que haya una Mesa de Diálogo, como dice el Gobierno, sino porque saben las consecuencias que conlleva la aplicación del 155.