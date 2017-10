Rajoy no suspende la autonomía de Cataluña pero destituye a Puigdemont

Rajoy ha tenido una clara misión en su comparecencia: dejar claro que no suspende la autonomía de Cataluña pese a aplicar el artículo 155, en contra de los que desde un primer momento han vaticinado los independentistas. Lo que ha expresado el presidente del Gobierno es lo contrario. Ahora es cuando vuelve el autogobierno de Cataluña y la legalidad al Parlament.



El president Puigdemont no podrá convocar elecciones ni tampoco presentar candidatura a la presidencia de la Generalitat ni el parlamento catalán podrá celebrar el debate y votación de investidura. Según Rajoy, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut, mientras que el Gobierno tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.



El parlamento de Cataluña, según Rajoy, ejercerá la función representativa que tiene encomendada "para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución".



"Queremos que el parlamento cumpla la Constitución y el Estatuto que no están derogados tal y como ha señalado el TC". El Gobierno propondrá al Senado cesar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los consellers, en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional y el Estatut. "No se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo", ha señalado el presidente.



Según ha explicado, el ejercicio de dichas funciones se encargará a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno, aunque la idea es que las competencias las asuman los ministros.



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tiene cuatro objetivos que comienzan con volver a la legalidad y concluyen con la celebración de elecciones autonómicas.



En la rueda de prensa en la que ha explicado la aplicación del artículo 155 tiene como objetivos, por este orden, la vuelta a la legalidad, la recuperación de la normalidad, el mantenimiento de la recuperación económica y la celebración de elecciones en Cataluña.



Y ha añadido que aunque dispondría de seis meses para poder convocar elecciones, su voluntad es hacerlo en cuanto se vuelva a la normalidad.



