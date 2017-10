Rajoy pone en marcha el 155, ¿y ahora qué? Estos son los plazos

Rajoy ha puesto en marcha el artículo 155. Lo ha hecho en una versión dura. Pedirá al Senado y logrará porque cuenta con mayoría absoluta y el apoyo del PP y Ciudadanos. La petición es clara: tomar el control de la Autonomía aunque esta no se disuelva y destituir a un Gobierno que ha demostrado ser desleal a la Constitución y al Estatuto. Rajoy se de seis meses como máximo para convocar elecciones, algo que no podrá hacer Puigdemont.



Sábado 21 de octubre: Se reúne la mesa del Senado

Las medidas que ha anunciado hoy Rajoy tras el Consejo de Ministros serán enviadas de forma inmediata a la Mesa del Senado que se reúne a este mediodía. Una vez tenga toda la documentación la Mesa tiene que decidir cómo se tramita el asunto y poner plazos.



Martes 24 y miércoles 25: Plenos del Senado y sesión de control

El pleno ordinario del Senado previsto para el martes y el miércoles por la tarde se mantiene inalterable por el momento. El Senado ha de decidir si la aplicación del 155 recae en una Comisión General de Comunidades Autónomas o en una comisión creada al efecto entre varias. En cualquier caso, esa comisión decidirá el plazo que tiene el presidente catalán, Carles Puigdemont, para presentar alegaciones e incluso que nombre un representante que acuda al Senado a defender su posición. Mariano Rajoy comparece en la sesión de control al Gobierno para responder a las preguntas del PSOE, de Unidos Podemos y del Grupo Mixto. Puigdemont puede disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones. Si lo hace el martes 24, la cita con las urnas sería el 17 de diciembre.



Viernes 27: Votación en el Senado

Cuando la comisión apruebe un dictamen, una propuesta a favor o en contra de las medidas que el Gobierno quiera aplicar en Cataluña, el pleno del Senado realizará una votación final después de haber escuchadas las alegaciones que presente la Generalitat. Esa votación está prevista para el viernes 27 y pondrá en efecto la destitución del gobierno catalán.



Sábado 28: Los ministros mandan en Cataluña

Serán los ministros los que asuman los mandos de la Generalitat. Aún no se sabe quién se encargará de coordinar las tareas. Rajoy ya se ha dado el plazo de seis meses para convocar elecciones.