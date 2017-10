Rajoy se hace fuerte en la Unión Europea ante el desafío independentista

Mariano Rajoy cuenta con el aliento de Europa ante el desafío independentista. Y si el presidente del Gobierno albergaba alguna duda, en Bruselas las ha despejado todas. Reunido allí este jueves con los otros 27 líderes europeos, Rajoy recibió, explícitamente el apoyo de los dos 'grandes' del continente: el presidente francés, Emmanuel Macron; y la canciller alemana, Angela Merkel.



Pese a que el tema no estaba incluido oficialmente en la agenda del Consejo, ambos reivindicaron a su llegada a la cumbre el respeto del Estado de Derecho y de la Constitución española frente a las intenciones secesionistas de Cataluña. "Será un Consejo marcado por un mensaje de unidad en torno a nuestros Estados miembros que afrontan riesgos, de unidad en torno a España", aseguró Macron, uno de los mandatarios europeos que más firmes respecto al independentismo catalán.



Merkel, por su parte, deseó "que se encuentren soluciones dentro de la Constitución española", en alusión al artículo 155 que el próximo sábado podría activar Mariano Rajoy en el Consejo de Ministros. "Evidentemente nos ocupa, estamos muy pendientes y apoyamos la posición del Gobierno español", sentenció la canciller alemana.



Del mismo modo, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró que "van a estar solos, nadie en la Unión Europea va a ayudar al Gobierno de Cataluña en esta dirección ni va a reconocer una declaración de independencia unilateral". El italiano abogó por abrir la vía del diálogo "hasta el último minuto", pero advirtió que una DUI sería "un error, una herida, que causará daños a Cataluña, a España y a Europa".



También el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, defendió que "hay una ley y una Constitución que deben ser respetadas". Aunque aseguró, más reacio a la activación del artículo 155, que "cualquier solución que no sea política y diplomática no será buena".



Tensiones con Bélgica



La comparecencia de Charles Michel, primer ministro de Bélgica, se esperaba con inquietud en el Consejo Europeo, después de que en el diario belga 'De Morgen' se filtrase un e-mail en el que Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, supuestamente descargaba la ira de España con el país flamenco por su postura en el conflicto catalán. "No entendemos como un país socio puede hacer tales declaraciones que pueden poner en peligro nuestras relaciones bilaterales", rezaría el mensaje de Moragas al embajador belga en Madrid. "Nos parece inaceptable que el Gobierno belga ponga a un Gobierno regional, que comete una violación seria y flagrante del marco legal de un Estado miembro, al mismo nivel que el Gobierno de ese Estado", continuaría, y añadiría: "Aún no hemos visto declaraciones del Gobierno belga pidiendo a la Generalitad que cumpla la ley, sólo los ataque al Gobierno de España".



Michel, sin embargo, descartó cualquier conflicto. Consideró a España como "un país amigo" y negó que exista una crisis diplomática derivada de sus declaraciones sobre Cataluña, al tiempo que condenó el uso de la violencia y llamó de nuevo al diálogo y al respeto por el Estado de derecho. En una entrevista, el primer ministro de Bélgica planteaba reflexionar sobre una posible mediación europea para resolver la crisis en Cataluña.