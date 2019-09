El rastreo de la fortuna del clan Pujol lleva al juez a alargar el caso hasta 2021

La causa que sigue la Audiencia Nacional contra la familia Pujol-Ferrusola por el origen presuntamente irregular de su fortuna familiar se alarga hasta marzo de 2021. El magistrado al frente del procedimiento, José de la Mata, acuerda esta medida excepcional debido no solo a la complejidad de la investigación sino a que todavía quedan muchos flecos abiertos pendientes de resolver; entre ellos, que se practiquen más comisiones rogatorias en Andorra, Luxemburgo y Dinamarca.

Se trata de una de las causas más complejas que sigue la Audiencia Nacional y que arrancó en el año 2012 por delitos fiscales, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Aunque en un primer momento el expresidente catalán Jordi Pujol negó tener cuentas en el extranjero finalmente admitió que acumuló una importante fortuna fuera de nuestras fronteras y dijo que provenía de una herencia que dejó su padre Florenci.

Sin embargo, el avance de las pesquisas ha hecho aflorar cuentas bancarias a nombre de varios hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña en países como Luxemburgo, Dinamarca o Andorra. De hecho, el juez está a la espera del resultado de las diligencias que se practiquen en este sentido así como de la recepción de informes de auxilio judicial en relación con el menor de los hijos varones Oleguer Pujol y otros investigados que originarán nuevas órdenes europeas de investigación y nuevos informes de la Agencia Tributaria sobre esta parte de la causa.

El magistrado instructor explica en un auto por el cual acuerda esta prórroga que a todo ello hay que añadir que se ha descubierto recientemente una nueva fundación vinculada a Josep Pujol Ferrusola y mediante la cual se ha identificado un ingreso de 600.000 euros en un banco de Andorra. Este nuevo hallazgo ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar una nueva comisión rogatoria al Principado para tener más información de lo que el juez califica como "instrumento societario opaco" detrás del cual se parapetó uno de los hijos del expresidente catalán.

Todo ello lleva a De la Mata a dar más margen de investigación a una causa que suma un total de 36 investigados, entre ellos todos los miembros del clan además de los empresarios Luis Delso (expresidente de Isolux) o Carlos Sumarroca. Este último está también bajo la lupa de los investigadores del caso del 3 por ciento sobre comisiones ilícitas en adjudicaciones públicas de Cataluña durante la presidencia de Convergència. Con todo, la medida que acuerda De la Mata es de carácter excepcional dado que el procedimiento ya tenía que haberse instruido el 6 de junio de 2017.

Las partes implicadas en esta causa se oponen a que se alargue el plazo de instrucción porque consideran que no concurren razones que lo justifiquen o que hay diligencias pendientes de práctica que ya se podrían hacer acordado. Sin embargo el magistrado expone en su auto que eso no es así y asegura que el fiscal Anticorrupción al frente del procedimiento sí identifica las líneas de investigación que faltan por acordar y que, por tanto, se trata de una solicitud motivada.

Pese a acordar que se amplíe el plazo en 18 meses más (a contar desde el día 23 de septiembre), el magistrado de la Audiencia Nacional asegura que ello no implica que no se pueda dar carpetazo a esta macrocausa antes de la fecha establecida. Ahora bien, esta no terminará hasta esclarecer todos los aspectos que siguen a día de hoy sin resolverse tanto en la parte troncal del caso, relativa a la presunta organización criminal integrada por los familiares del clan, como en otras partes como la que concierne a la aparición de nuevas cuentas bancarias en Andorra.