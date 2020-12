Rato anuncia acciones legales contra Villarejo por incluirle en el caso Gürtel

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se suma al grueso de víctimas del caso Villarejo. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional pide las grabaciones del comisario jubilado en las que éste le menciona para incluirle en la dinámica de los pagos en 'b' de la trama Gürtel. Según defiende el también exdirector gerente del FMI, se trata de unas afirmaciones falsas y, por ese motivo, avanza que emprenderá las acciones legales pertinentes contra el agente encubierto, de acuerdo con el documento al que ha tenido acceso La Información.

En concreto el escrito hace alusión a una conversación que mantuvo Villarejo con el empresario Adrián de la Joya en la que le contó que Rato le manifestó que fue uno de los beneficiarios de los sobres que se habrían repartido en la formación con pagos ilícitos. "Yo estaba en la misma fila, Rajoy iba delante mía y cada uno con el sobre" o "en la misma fila donde trincábamos los sobres iba el barbas", son algunas de las dos frases que Villarejo atribuyó a Rato y que ahora recoge el escrito entregado a la Audiencia Nacional. 'El barbas' era el sobrenombre con el que Villarejo se refería al entonces presidente del partido, Mariano Rajoy.

Sobre este punto la defensa del que fuera presidente de Bankia aclara que "jamás ha realizado tales manifestaciones y menos aún al señor Villarejo". "Constituyen una auténtica falacia y mendacidad que afectan de forma grave a nuestro representado", añade el escrito el cual avanza que, a tenor de dichas confesiones, tiene intención de emprender las acciones legales que considere oportuno, sin especificar más al respecto. Por ese motivo solicita al magistrado Manuel García Castellón una copia certificada de estas transcripciones que obran en el sumario del caso Tándem.

Visita a Soto del Real

Las conversaciones a las que ahora hace referencia el exvicepresidente del Gobierno se incluyen dentro de la pieza séptima de este procedimiento penal, relativa al espionaje ilegal a Luis Bárcenas y bautizada como Kitchen. En concreto, aparecen en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de julio de 2019 el cual recoge la transcripción de la conversación íntegra que mantuvo Villarejo con sus interlocutores, entre los que se encontraba el que fuera jefe de la UDEF, José Luis Olivera. El agente encubierto se estaba refiriendo a los supuestos encargos que le habría efectuado la anterior cúpula del PP en los que implicó directamente a la que fuera secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.

"Si tengo al Rato inmortalizado diciéndome que el otro trincaba! Porque me han mandado para hablar con él... pues tú imagínatelo... y luego el Rato diciendo yo estaba en la fila... Rajoy iba delante mía y cada uno con el sobre perdona... y eso lo ha contado una vez delante de este señor!", expuso el comisario. Villarejo, que llegó a apuntar que él mismo ocultó cajas relacionadas de manera directa con la red de amaños de contratos que lideró Francisco Correa, también hizo alusión a otro encargo del partido. Esta vez, la formación le habría pedido, siempre sus palabras, que acudiera a Soto del Real para tranquilizar al exdirector gerente del FMI que cumplía condena por el caso de las tarjetas 'black'.

"O cuando hace dos años me llaman, me mandan de La Moncloa y me dicen ve a ver a Rato y tranquilízalo y tal y cual, y veo a Rato y me dice Rato, que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres pero delante mío Rajoy y con otro sobre...", relató el comisario jubilado en otra de las conversaciones en las que hizo alusión continua a las acusaciones que pesan sobre la entonces cúpula policial acerca de que torpedearon la investigación abierta por José de la Mata. "Y operaciones de tal, decir, oye en tal sitio hay papeles de Bárcenas. Hay que ir a romperlos", añadió. Rodrigo Rato, por su parte, se desmarca de todo este asunto y se dirige al mismo órgano que le juzgó por el caso Bankia para negar las acusaciones y adelantar que emprenderá acciones legales contra el comisario jubilado.