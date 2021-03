Rato también rechaza la caja 'B': "A mí Bárcenas no me ha dado dinero nunca"

Rodrigo Rato se ha sumado a las declaraciones prestadas por sus antiguos compañeros de filas y ha rechazado cualquier sobresueldo opaco por parte del Partido Popular. El exvicepresidente del Ejecutivo ha comparecido poco más de media hora en esta nueva sesión de vista oral para rechazar por completo los papeles de Luis Bárcenas. "No los he visto nunca. Solo los he visto en los medios de comunicación y desconozco su origen. En lo que a mi se refieren son falsos", ha respondido.

Rato, que ha inaugurado esta nueva sesión de juicio oral por la reforma de la sede del PP se ha pronunciando en idéntico sentido que el exministro de Defensa Federico Trillo, el cual también estaba citado a declarar para este jueves. Ambos han negado que recibieran compensaciones económicas en metálicos desde el partido toda vez que comenzaron a percibir sueldos públicos. Rato, por su parte ha apuntado que Bárcenas no le dio dinero "nunca" y que desconoce la intención que tenía cuando elaboró estos manuscritos. Cabe recordar que el propio extesorero, que afronta una petición de cárcel de 5 años en este juicio, dijo que nunca le entregó dinero en mano al que fuera director gerente del FMI.

No obstante, sí que reflejó anotaciones en estas libretas de pagos semestrales siendo el primero en 1997, un año después de que Rato dejara de percibir dinero del PP tras ser nombrado vicepresidente segundo del Gobierno de José María Aznar. El exmandatario ha insistido en que sus pagos vinieron en un primer momento de la formación popular y luego de Hacienda y ha rechazado que tuviera relación alguna con las finanzas de la formación. "Yo ni contraté ni de decidí nada de las campañas electorales", ha recalcado. Rato ha respondido a todas las preguntas de las acusaciones pese a que el tribunal le ha dado la oportunidad de no hacerlo teniendo en cuenta que está imputado en otro procedimiento penal. Al respecto ha precisado que los viajes que hizo en campaña se los pagaba el PP de cada provincia o ciudad a la que iba, descartando así que recibiera dinero en metálico de la caja de Bárcenas.