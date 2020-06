La realidad rebaja la nueva normalidad: las CCAA alargan restricciones y límites

En poco más de una semana, en la noche del 21 al 22 de junio, el estado de alarma pondrá fin a casi un centenar de días con medidas excepcionales en cuanto a restricción de movimientos, prohibiciones de reuniones o limitaciones en espacios públicos o privados. Esa es la teoría y eso es lo que esperan los españoles, se encuentren en ese momento en Fase 2 o a punto de cumplir sus dos semanas enteras de Fase 3. Pero la realidad es terca y el coronavirus muy peligroso. La nueva normalidad se parecerá a la antigua tirando por lo bajo. Y las comunidades autónomas, que recuperan gran parte de sus competencias en el amplio espectro de autorizaciones para cualquier tipo de actividad, no van a permitir el regreso inmediato a los viejos usos. Al contrario, van a ir muy lentamente. El respecto hacia los rebrotes es demasiado elevado.

Galicia, que inaugura este mismo lunes el final de la desescalada, es el mejor ejemplo de ello y seguramente servirá de ejemplo y guía para otras muchas. Pero no ha sido la única que ya va adelantando sus intenciones. Madrid tampoco va a permitir así como así la vuelta del ocio con todo su potencial o las citas multitudinarias, tal y como ha puntualizado el vicepresidente, Ignacio Aguado, este mismo sábado. "Se irá sector por sector" y "caso por caso", ha incidido para poner un solo ejemplo: que se olviden las discotecas de llenar las pistas de baile. "El hecho de que vayamos pasando de fase y el hecho de que el 22 junio ya podamos movernos libremente por España y podamos recuperar nuestra vida lo más normal posible no puede significar que bajemos la guardia", ha advertido Aguado, quien ha recalcado que "no podemos perderle el respeto al virus" y que habrá restricciones durante todo el verano.

Por su parte, la Comunidad Valenciana, que pasa a la Fase 3 este lunes, va a abrir algo más la mano en sus permisos incluso por encima de lo que Galicia prevé para la normalidad. Así, permitirá terrazas al 100% (siempre que haya dos metros entre grupos de clientes).

Más concreta es ya, porque la ley obliga, la Xunta de Galicia, que esta mañana ha amanecido con la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de la resolución de la Consejería de Sanidad que pone fin a las restricciones más severas activadas por el estado de alarma, pero mantiene la declaración de situación de emergencia sanitaria y establece por tanto diferentes medidas de prevención que complementan las del real decreto del 9 de junio que estipula de forma genérica las reglas de la 'nueva normalidad'.

La administración autonómica incide en que han llegado a su fin las medidas de contención del estado de alarma pero llama al "compromiso colectivo" en las medidas de higiene y distancia interpersonal, y mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las salvaguardas de protección de la ciudadanía.

En Galicia, por lo tanto, a partir del lunes las reuniones de personas dejan de tener límites de integrantes, aunque el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros seguirá vigente y será exigible el uso de mascarilla, a excepción de los supuestos ya regulados en el real decreto para personas con enfermedad o no autónomas.

Todo ello forma parte, al fin y al cabo, de las directrices globales de Sanidad. Otra cosa es qué hacer con los respectivos negocios y los aforos y la pandemia ha demostrado que las autonomías suelen leerse con mucha atención las decisiones de sus pares sean vecinas o no. Ya en las matizaciones de las fases 2 y 3 publicadas semanas atrás, el Gobierno había permitido a las autonomías cierto margen de maniobra en cuanto a las ocupaciones de los locales de hostelería. Por ejemplo, se permitía con regla general la mitad del aforo pero se ampliaba hasta los dos tercios si las regiones así lo creían conveniente. Pues bien, pese a que no hay limitación concreta para la normalidad, en Galicia la tendencia general es la de ampliar al 75% el aforo de los espacios interiores para todos tipo de actividades, con instrucciones específicas para cada una. Prácticamente ni una sola de las actividades comunes de la sociedad estará por encima de ese límite. Nada, por tanto, volverá a su potencial absoluto.

En paralelo, el documento no fija fecha de retorno para la docencia presencial reglada e indica que escuelas infantiles (de 0 a 3 años) y centros de atención diurna permanecerán clausurados hasta que se dicte la resolución del departamento competente en política social. Eso sí, la resolución establece el tope de una persona por cada cuatro metros cuadrados en parques infantiles, parques biosaludables, zonas deportivas, pistas de 'skate' o espacios de uso público al aire libre.

Al mismo tiempo, la administración gallega podrá intervenir residencias públicas o privadas, asumir su control o apoyarlas puntualmente con su personal, y podrán abrir los centros de atención social, comedores sociales, centros de actividades de inclusión y similares con una capacidad del 75 % del aforo. La cifra ronda en cualquier caso el 75%: con carácter general, la hostelería y establecimientos hoteleros tendrán ese tope del aforo para el alojamiento y consumo en el interior de los locales, que podrá ser en barra o mesa. Las terrazas podrán ocuparse al 80% de las mesas permitidas en el año anterior. El tope por mesa o agrupaciones de mesas de 25 personas. A su vez, las discotecas y establecimientos de ocio nocturno podrán trabajar exclusivamente las terrazas al aire libre hasta el 1 de julio, cuando podrían reabrir si la evolución de la pandemia es positiva.

Para entrar en los templos y espacios religiosos, que tendrán una capacidad del 75% del aforo, se usará mascarilla en la entrada, salida, así como en los desplazamientos en zonas interiores de los espacios comunes de culto. En los velatorios habrá un tope de 60 personas al aire libre y 30 en espacios cerrados, mientras que en la comitiva fúnebre, para el entierro o cremación, se permite un ligero incremento: hasta 75.

Misma idea limitativa para los establecimientos y locales comerciales minoristas, que no podrán superar el 75% del aforo, como en las actividades anteriores, al igual que los centros y parques comerciales. El mismo límite sobre el aforo aplicará a museos y salas de exposiciones, cines, teatros, auditorios y circos de carpa. Finalmente, en los recintos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas habrá público sentado y un límite máximo de 300 personas en lugares cerrados, y del mil al aire libre.

Este condicionante afecta por ejemplo a los mítines, hecho relevante en Galicia que, como el País Vasco, celebra elecciones el 12 de julio, según recuerda Efe, y que, por lo tanto, tendrá que alejarse de grandes actos multotudinarios.

En la práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica, de forma individual o colectiva, sin contacto físico, se tolera un máximo de hasta 25 personas simultáneamente en los entrenamientos. No se aplicará tal límite en las competiciones en las que las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo. En las piscinas, el límite es, una vez más, del 75% tanto en el acceso como en la propia práctica deportiva o recreativa. Y en las playas habrá que seguir manteniendo la distancia interpersonal y los espacios para lavar los pies y duchas deberán ser usados una única persona, exceptuando las situaciones en las que alguien necesite asistencia, y será imprescindible reforzar la limpieza y desinfección de los mismos.

Si la evolución lo permite, en algo más de dos semanas, el 1 de julio, podrían regresar los establecimientos que se dedican a ofrecer juegos y atracciones recreativas diseñadas para público de edad igual o inferior a los doce años, los espacios de juego y entretenimiento y las fiestas infantiles. También los locales interiores de discotecas y las fiestas y verbenas, así como otros eventos populares, además de las atracciones de feria.

La Fase 3 valenciana

Y mientras que otras se protegen para la normalidad, la Comunidad Valenciana ha perfilado sus últimos siete días en estado de alarma que, a partir del lunes, los vivirá en Fase 3. Entre las novedades, la distancia social pasará a ser de 1,5 metros y también se permitirán actividades deportivas al aire libre con hasta 50 personas. También abrirán las discotecas y locales de ocio nocturno a un tercio de su capacidad y sin que se pueda bailar. En cuanto a hostelería, bares y cafeterías podrán abrir hasta el 75% del aforo, y se autorizará el uso de la barra con una distancia de 1,5 metros de seguridad mientras que las terrazas estarán al 100% con dos metros entre mesas, que no superarán los 20 comensales.

Por lo que respecta a los hoteles, abrirán sus zonas comunes al 75% y su ocupación general será de este mismo porcentaje. Los espacios culturales cerrados (museos, salas de exposición, bibliotecas, cines, teatros y circos, entre otros) podrán tener un 75% de su aforo y hasta 800 personas de público al aire libre. Las 'escoletes' de 0 a 3 años y centros de educación infantil reabrirán el 19 de junio, mientras que en primaria y secundaria retoma las tutorías presenciales de familiares y las actividades presenciales de grupos reducidos para el estudiando que prepara las Pruebas de Acceso a la Universidad. Igualmente, se retoman las prácticas externas de las universidades. En los espacios deportivos cerrados, como gimnasios y piscinas, se permitirá un aforo de una persona por cada cuatro metros cuadrados, y se retomarán las competiciones federadas sin contacto físico y por parejas.