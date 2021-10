Redondo avisa a Sánchez: si enfoca las elecciones por la economía gana Casado

Una sala abarrotada en los bajos del hotel Palace de Madrid. Abarrotada de representantes del mundo empresarial y sindical, de periodistas y amigos, y hasta de estudiantes de comunicación política tomando apuntes de las palabras de Iván Redondo… pero con representación política de perfil bajo y un evidente vacío por parte de Moncloa, del aparato del PSOE y también de la cúpula del PP. En este escenario, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez le ha lanzado este miércoles una advertencia al presidente: si enfoca las próximas elecciones por la economía las ganará Pablo Casado.

El protagonista del libro del periodista Toni Bolaño -Moncloa. Ivan Redondo. La política o el arte de lo que no se ve- que se ha presentado esta tarde en la capital, tiene una foto de la situación política actual nítida. Solo hay tres posibles futuros presidentes del Gobierno en España: Pedro Sánchez, Pablo Casado o Yolanda Díaz. Pero "la fidelidad del voto es cada vez más baja y la última vez que esto sucedió surgió el 15-M", ha recordado el que fuera el cerebro de la maquinaria de Moncloa hasta el pasado 10 de julio, para añadir que "en estos momentos, el partido está muy abierto".

Con esta advertencia, Redondo ha querido poner el foco en la población más joven, donde asegura que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo arrasa en estos momentos, en particular, entre los menores de 45 años. Ha recomendado a los políticos a lanzarse al "cambio cultural" y a la "transformación" y ha dejado entrever que las próximas elecciones se van a jugar en esta clave. "El presidente necesita que crezca Yolanda Díaz para volver a ser presidente, pero puede pasar que crezca demasiado", augura.

No es la única advertencia que le ha lanzado a Sánchez. En un contexto de inflación creciente, con los precios de la luz disparados y ante los graves problemas que están atravesando empresas y familias, el que fuera su 'spin doctor' de cabecera le avisa al presidente de que el coste de la vida puede imponerse como tema de nuestros días y en ese escenario, poner el foco en la economía de cara a las próximas elecciones generales no le favorece. "Si las elecciones se plantean con el foco en la economía ganará el PP", afirma.

Además de Casado, a quien dijo que no se ve asesorando en un futuro, también se ha referido a Yolanda Díaz, cuya sombra ha sobrevolado el evento de principio a fin. Aunque preguntado al respecto de si le gustaría ser su asesor insistió en que ahora le toca tomarse un año sabático, ha dejado caer que, cuando menos, la líder del flanco de Unidas Podemos en el Gobierno tiene un perfil que le encaja. "Ahora estoy pensando de quién me voy a enamorar en política... y veo cosas", ha insinuado, sugiriendo que no descarta una apuesta futura por el que podría considerar 'caballo ganador'.

Vacío del PSOE

Aunque no se esperaba la presencia de nadie del aparato del PSOE en el acto, en la sala se cuchicheaba sobre el obvio vacío. A cambio, Juanma del Olmo, asesor de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno; o José Antonio Monago, ex presidente de la Junta de Extremadura, sí han acudido a la presentación del libro. También personalidades como César Antonio Molina, exministro de Cultura con Zapatero; exdirigentes del PP vasco como Borja Sémper e Iñaki Oyarzábal; Raúl Murcia, exjefe de Gabinete de Oriol Junqueras; o José Luis Ayllón, su predecesor en Moncloa, estaban allí.

También ha hecho acto de presencia representantes del mundo empresarial de la talla de la presidenta de la CNMC, Cani Fernandez, o el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; además de otros empresarios como el presidente de Renfe, Isaías Táboas. De la parte sindical, se ha podido ver por la sala al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Y también a un amplio elenco de periodistas, desde Raúl del Pozo y Susanna Griso, encargados de la presentación del libro, a José María García, Antonio García Ferreras y Jordi Évole, entre otros muchos compañeros.