Asociaciones judiciales acusan a PSOE y UP de hacer "juego político" con el CGPJ

La mayoría de las asociaciones judiciales han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.

Con la nueva propuesta, PSOE y Unidas Podemos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial una vez expirado su mandato, de modo que sus competencias se limiten a trámites ordinarios. Los dos partidos ya presentaron en octubre otra proposición de ley que contemplaba reducir las funciones de un CGPJ caducado, así como rebajar la mayoría por la que se elige a los doce vocales del turno judicial, que pasaría de tres quintos a mayoría absoluta.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, se ha mostrado en contra de la nueva propuesta por considerar que redunda en el desprestigio del CGPJ a ojos de la ciudadanía. "Los partidos lo meten en su juego político cada día más", ha dicho la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press. Del Barco ha reclamado a los partidos que se alejen de la "realidad política" y acuerden de una vez por todas la renovación del CGPJ, que suma ya dos años de interinidad. "No podemos hacer depender el CGPJ de unos presupuestos o de unas elecciones", ha sostenido, subrayando la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces funcione correctamente.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, para quien "lo más preocupante de esta segunda iniciativa es que deja bien a las claras que la idea central del sistema actual es que los partidos nombran a los vocales para que éstos a su vez nombren a los jueces por afinidades ideológicas". "Si no es así, ¿dónde está el problema?", ha cuestionado. Así, para Fernández Vaquero "es otro ejemplo más de que este órgano clave de la justicia española está cada vez más politizado por unos partidos que llevan décadas abusando de un sistema que les permite repartírselo por intereses exclusivamente partidistas, lo que supone una reiterada y flagrante vulneración de la independencia judicial y de la separación de poderes".

Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), también se ha mostrado "muy crítica" con la nueva propuesta, llamando igualmente la atención sobre el hecho de que "contradice" la tesis que han venido defendiendo los partidos todos estos años de que, si bien la forma de designar a estos doce vocales es política porque lo hace el Parlamento, una vez en sus puestos desempeñan su labor de forma independiente. "Entonces, no tiene ninguna lógica limitar sus funciones", ha apuntado.

Además, las tres asociaciones han estado de acuerdo en que la fórmula utilizada por PSOE y Unidas Podemos para lanzar esta iniciativa, una proposición de ley, es una maniobra para evitar los informes que habrían sido obligatorios de haber optado por la vía del anteproyecto de ley. "Es evitar que te pongan la cara colorada", ha ilustrado Fernández Vaquero.

"Incapacidad" de los partidos

En cualquier caso, la portavoz de la APM ha señalado que la situación que vive el CGPJ pone de manifiesto la "incapacidad" de las formaciones políticas para cumplir su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, ante lo cual ha vuelto a reclamar un cambio de modelo para que sean los propios jueces quienes designen a los doce vocales procedentes del turno judicial.

Fernández Vaquero ha advertido asimismo de que "estamos asistiendo a la descomposición absoluta del sistema de elección de los vocales del CGPJ". "No queda más remedio que amputar el órgano", ha sentenciado, explicando que esta solución quirúrgica pasa por que sea la carrera judicial quien designe a estos doce vocales. De hecho, ha abogado por cambiar el modelo antes de renovar el CGPJ. "El problema no es el bloqueo, es la politización, por lo que llegar a un acuerdo ahora no sirve para nada. Cualquier CGPJ que nazca del acuerdo político a la antigua usanza nacerá muerto, es solo alargar la agonía", ha aseverado.

Rodríguez ha coincidido en que "todo esto viene a demostrar que el sistema vigente no funciona" porque se basa en un reparto político de los sillones del CGPJ, exigiendo también que el modelo español se ajuste a los estándares europeos, es decir, que los jueces decidan la composición de su órgano de gobierno.

Por su parte, la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha considerado "lógico" que los grupos parlamentarios busquen "soluciones alternativas al bloqueo de un órgano constitucional como el CGPJ". "Ya llevamos dos años esperando (la renovación), ¿cuánto más hay que esperar?", ha planteado. En este sentido, ha reiterado el llamamiento de JJpD para que se llegue lo antes posible a un acuerdo para renovar el CGPJ, pero con la legislación vigente, que contempla la mayoría de tres quintos.