Iglesias plantea una Renta Básica puente que salve el retraso de 3 meses de Escrivá

Renta básica en marcha. El Gobierno está acelerando durante esta Santa Santa la implantación en España de un subsidio para aquellas familias sin ingresos y que hayan sido golpeadas, más si cabe que otras, por la crisis del coronavirus. Este Jueves Santo, mientras Pedro Sánchez daba a conocer en el Congreso el plan de desescalada y aprobaba la prórroga del estado de alarma, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y su equipo ponían sobre la mesa un Ingreso Mínimo puente, que entre en vigor con carácter de urgencia y solvente así los retrasos que plantea el proyecto del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

A las reuniones convocadas por Escrivá han asistido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los dos departamentos implicados en la configuración de esta renta básica. Una de ellas se ha celebrado con UGT y otra con CCOO. En ambas han participado también las llamadas organizaciones del tercer sector: Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN o Facua, entre otras.

Fuentes gubernamentales explican que la aprobación del ingreso mínimo vital es una prioridad para el Gobierno y por eso la secretaría de Estado de Inclusión está trabajando sin descanso, incluso en estos días festivos. No distinguen entre días laborales no laborales, dice. El ministro Escrivá, añaden, no solo está manteniendo contactos con sus compañeros del consejo de ministros y con los sindicatos. También ha tenido reuniones con los empresarios y con organizaciones no gubernamentales.

"En ambas reuniones, en las que se ha hablado de la necesidad de un gran acuerdo de país basado en el constitucionalismo social para afrontar la crisis, el principal tema abordado ha sido la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis", explican desde la Vicepresidencia social. Esto es una novedad.

Y es que las mismas fuents añaden que la puesta ne marcha de un Ingreso Minimo Vital (IMV) de carácter permanente, tal y como está recogida en el programa de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, podría implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación. Unidas Podemos quiere acelerar estos plazos y por eso ya habla de ese "Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP)".

Todas las entidades asistentes a ambas reuniones, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria, al tiempo que comparten la necesidad de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente a la mayor brevedad.

Renta Mínima de 450 euros

En este momento los trabajos realizados por Seguridad Social apuntan a que este ingreso mínimo vital rondará los 450 euros al mes por beneficiario, según indican fuentes del Ejecutivo, una cantidad similar a otros subsidios aprobados ya en consejo de ministros en los últimos días y semanas. A esa cifra habrá que añadir pluses por hijos a cargo.

La renta mínima o básica lleva tiempo siendo pulida por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de Escrivá y por la Vicepresidencia social dirigida por Pablo Iglesias. También el equipo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño está implicado. Son días de llamadas, intercambios de documentos y negociación en la sombra con el objetivo de aprobar esta prestación para personas que se han quedado sin ingresos lo antes posible.

Las fuentes consultadas apuntan a que la decisión podrían tomarse en un inminente consejo de ministros. En cualquier caso se trata de la principal medida de un cuarto paquete social que está preparando el Gobierno (primero fueron los ERTE y las hipotecas, después el subsidio extraordinario por desempleo, luego los alquileres y ahora la renta mínima).

Escrivá lleva varios días o incluso semanas echando números, explican las mismas fuentes. Es su especialidad. Y viendo cómo encajar esta renta estatal en los modelos autonómicos que ya abonan un ayuda de inserción. El ministro, eso sí, traía mucho trabajo previo hecho.

En su etapa en la Airef elaboró un completo informe sobre la implemantación de una renta mínima en España. Analizó todos los escenarios y ahora lo que está haciendo es adaptar ese estudio al 'tsunami' actual. Las mismas fuentes recuerdan que el ministro se llevó de la autoridad independiente al equipo que trabajó este informe y, por tanto, las líneas generales de la renta mínima deberían ser las mismas que las reflejadas en ese completo documento.