Rescatan a un petrolero tras encallar en A Coruña sin causar víctimas

Los servicios de emergencia gallegos han tenido que rescatar a un petrolero este viernes tras encallar en la zona de la ría de Ares. No obstante, el incidente no ha provocado víctimas, la tripulación se encuentran en buen estado, ni daños medioambientales porque en ese momento no llevaba carga.

El barco quimiquero "Blue Star" encalló en la noche de este viernes en el litoral del municipio de Ares (A Coruña), han confirmado a Efe fuentes de emergencias, que han detallado que el suceso no ha causado daños personales.

El mercante, de unos 128 metros de eslora, fue empujado por el fuerte viento reinante en la zona cuando buscaba el abrigo en el fondeadero de la ría aresana ante las inclemencias meteorológicas. El incidente tampoco ha derivado en daños medioambientales al encontrarse sin carga.

Las mismas fuentes han detallado que el buque, con bandera de Malta y de 18 años de antigüedad, tenía previsto cargar combustible en el puerto de A Coruña.

Efectivos de varios cuerpos de seguridad y de salvamento han acudido a la zona, como las embarcaciones de salvamento marítimo "María Pita", "Hocho" y "Salvamar Betelgeuse".

El personal desplazado evalúa en la madrugada de este sábado la posibilidad de desplegar un operativo que permita evitar daños por el embarrancamiento y evitar otras posibles incidencias en esta zona del litoral gallego.