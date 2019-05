Restoy da la cara por la CNMV en Bankia: "No se detectó ninguna irregularidad"

Turno para la CNMV en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El que fuera vicepresidente del regulador, Fernando Restoy, ha sacado pecho por el control que se ejerció sobre el folleto de la OPS asegurando que no se identificó ninguna irregularidad ni en la fijación del precio de las acciones ni en la información que se suministró desde el banco a los accionistas que participaron en el debut bursátil. De esta manera, el economista ha mantenido la versión que prestó durante la instrucción del procedimiento aunque en esta ocasión no lo ha hecho en calidad de investigado sino como testigo.

Restoy, que ha participado en la vista oral mediante videoconferencia desde Suiza, ha asegurado que la CNMV "cumplió con su trabajo" porque consiguió que los inversores tuvieran acceso a "toda la información relevante" de los estados financieros del grupo BFA Bankia. Como consecuencia de esta "transparencia", ha dicho, se consiguió que el precio de salida que fijó la entidad presidida entonces por Rodrigo Rato respondiera a las exigencias de mercado, de acuerdo el economista, que ha recordado que no es obligación de la CNMV autorizar la salida a bolsa de las entidades.

Con todo, el también expresidente del FROB ha recalcado que el precio de las acciones no tuvo repercusión en los estados contables de Bankia. "Una cosa es el valor de mercado y otra el valor contable", ha dicho, pese a que hay voces desde el Banco de España que no solo no apuntan en esa dirección sino que aseguran que se cometió una "bestialidad" en lo que respecta a este punto concreto porque el precio de 3,75 euros fijado era muy bajo en comparación con el valor que los entonces gestores otorgaban a la entidad. Esta es la versión que defendió este mismo lunes en sede judicial Jorge Pérez, exjefe de normativa contable del supervisor.