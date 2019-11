Sánchez 'salva' la sentencia del procés que da alas al soberanismo en Cataluña

Pedro Sánchez saldría bien parado de la sentencia del procés y mantendría o mejoraría ligeramente- ganando un representante- sus resultados en Cataluña, según el sondeo realizado por GAD3 para RTVE y la Forta. La encuesta le da entre 12 y 13 diputados al PSC frente a los 12 que obtuvo en las elecciones generales del 28 de abril. El resultado le serviría a los socialistas para disputar la condición de fuerza más votada en Cataluña a ERC, que bajaría de 15 a entre 14 y 13 diputados, afectada por la irrupción del a CUP a la que el sondeo atribuye entre tres y cuatro representantes en las elecciones generales de este 10 de noviembre.

Algo peor le iría a la formación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que según GAD3 podría perder uno de los siete representantes que obtuvo hace apenas seis meses en la convocatoria electoral del 28-A, pese a su activismo en los días posteriores a la sentencia del procés. El retroceso de ERC y JxCAT, no obstante, no provocaría un retroceso de la representación del soberanismo en el Congreso de los Diputados, ya que la irrupción de la CUP elevaría la representación de la corriente favorable a la secesión de Cataluña en el Congreso de España de los 22 a los 24 diputados. En la generales del pasado 28-A, los resultados en Cataluña arrojaron un balance de 26 a 22 representantes a favor del denominado bloque constitucionalista, si se incluye dentro de éste a los representantes de En Comú-Podem, no favorables a la independencia. En el sondeo de GAD3 ese balance se equilibra: 24 a 24.