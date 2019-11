El PSOE no logra convencer a ERC para investir a Sánchez en la primera reunión

La primera reunión entre ERC y PSOE para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez no ha acercado las posturas entre ambos partidos. Según los comunicados difundidos por ambas formaciones, existe una discrepancia en el diagnóstico de la situación en Cataluña. Y los republicanos aseguran que mantienen su 'no' para la votación de la que depende el presidente en funciones para continuar en Moncloa. Aun así, los equipos negociadores de socialistas e independentistas han acordado volver a verse el próximo 3 de diciembre. El mismo día que se constituyen las Cortes tras las elecciones del 10-N.

Tras dos horas y media de encuentro, PSOE y ERC sí han coincidido en que la situación catalana es un "conflicto político", como señalan literalmente ambos partidos en las notas que han difundido. También han compartido que la fórmula para reconducir la situación en la comunidad debe buscarse "a través del diálogo y el entendimiento". Algo que, según Esquerra, debe hacerse con "partidos e instituciones, así como implicar a la sociedad civil".

Es ahí donde empiezan las discrepancias entre ambos comunicados. Desde Ferraz aseguran que se ha hablado de cuestiones como "asegurar la estabilidad política", una "agenda de derechos sociales" o la "recuperación de derechos civiles y laborales cercenados por los gobiernos del Partido Popular". Mientras, ERC se centra en recordar su postura sobre Cataluña y las medidas que han propuesto al respecto. La más importante ha sido la de insistir en que todo se haga a través de una mesa de negociación en la que no haya "temas vetados", además de establecer un calendario.

De lo que no se ha hablado en el encuentro ha sido de "autodeterminación", tal y como querían los republicanos. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ya anunció que ese tema no sería discutido por el PSOE debido a que "ese derecho no existe". Y en las declaraciones de ambas partes no se hace ninguna mención a este asunto. Aunque los de Oriol Junqueras insisten en esa diálogo de tú a tú entre gobiernos, en el que se establezcan además "garantías de cumplimiento".

Esta primera reunión ha sido la escenificación de unas conversaciones que ya llevan varios días produciéndose. Así lo admitió Gabriel Rufián, que reveló que llevaba varios días hablando con la dirigente socialista Adriana Lastra. Ambos han estado en la reunión, a la que también han asistido José Luis Ábalos y Salvador Illa por PSOE y PSC respectivamente, y Marta Vilalta y Josep Maria Jové por los republicanos. Un primer contacto público en el que, según los de Pedro Sánchez, "es un primer paso para sacar al país de la situación de bloqueo.

La próxima reunión será el mencionado 3 de diciembre a las 17h, apenas unas horas después de que se haya producido la constitución de las Cortes con los diputados salidos de las urnas el 10-N. Tampoco está previsto que se invite a otros partidos como Junts per Catalunya a esta segunda cita, que volverá a ser en el Congreso de los Diputados. Una decisión que descarta que se trasladen las negociaciones a Barcelona, algo que no suponía un problema para los socialistas.