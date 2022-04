Revilla lamenta el pacto entre Mañueco y Vox en CyL y lo tacha de "retroceso". 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree el pacto del Partido Popular (PP) con Vox en Castilla y León se extenderá a Andalucía y posteriormente a España, lo que, a su juicio, supone "un retroceso" y está "muy mal visto" en Europa. Así lo ha señalado Revilla este sábado a preguntas de la prensa tras conocer que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá el próximo martes 19 de abril a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de Castilla y León.

A juicio de Revilla, se trata de una situación "delicada" para Feijóo, a quien "no le apetecerá mucho" esa foto con Vox. "Es complicado ahora mismo para Feijóo, todavía está muy reciente las declaraciones que le hemos conocido como para ir a bendecir ahora como presidente del PP un acuerdo que Europa no quiere y está muy preocupada por este tipo de pactos", ha apuntado. No obstante, ha asegurado que el PP "necesita" a Vox para gobernar. "Hay que hacerse a la idea que lo de Castilla y León se va a producir en Andalucía y posteriormente en España", ha afirmado el presidente cántabro, quien cree que "hay que quitarse ya un poco las caretas".

Para Revilla esta situación es "preocupante". "Un pacto con Vox del Partido Popular puede ser un retroceso importante y además muy mal visto en Europa, donde tienen muy claro que este tipo de partidos tienen una aversión al tema europeo", ha valorado. Asimismo, ha censurado que esta formación política está "en contra" de lo que defiende como regionalista: los gobiernos autonómicos, la descentralización y las autonomías. No obstante, ha indicado que Vox puede ir "reduciendo" sus peticiones a la hora de formar gobierno, en la medida de que el poder va "atemperando" a la gente.

Contrato de mascarillas en Madrid

Cuestionado sobre la presunta estafa en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, Revilla se ha preguntado cómo es posible que en una Administración "tan importante" tengan que ser los fiscales los que descubran "semejante tocomocho" y no se hayan dado cuenta los órganos internos. "A mí me cuesta entender que se les haya escapado un tema de este volumen", ha dicho.

Para el presidente cántabro "esta gente no tiene escrúpulos y, por desgracia, hay una cantidad de saqueadores de lo público", y ha criticado que en este caso se haga "a cuenta de la salud y la vida de las personas". "Entrar de manera como buitres a aprovecharse de la desgracia de tanta gente que en esos momentos estaba angustiada, estaba muriendo, algunos enterrados sin conocer ni despedirse de sus familiares, me parece lo peor de la condición humana", ha sentenciado. Revilla ha hecho estas declaraciones en la puesta en marcha del reloj que marca la cuenta atrás hacia el Año Jubilar Lebaniego 2023 en Plaza de las Atarazanas de Santander.