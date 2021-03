Revilla, enfadado: "Ninguno dice en público lo mismo que en privado"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguraba ayer que no quiere tener ninguna polémica con su homóloga de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus palabras, a micrófono abierto, vaticinando que esa comunidad autónoma sería "una bomba vírica en 15 o 20 días" por los contagios de coronavirus. "Yo no quiero faltar a nadie ni quiero tener ninguna polémica con nadie", aseveraba el líder del PRC, al que la dirigente del PP replicó ironizando que "ahora parece que es virólogo, experto en Sanidad".

La polémica de nuevo ha sido protagonista en la entrevista que ha concedido a 'La hora de La 1' de TVE. De nuevo ha querido dejar claro su malestar porque esas declaraciones suyas vieran la luz. "No hice esa declaración públicamente. Me parece de muy mal estilo". Explica que "acababa una comparecencia pública y me retiré 20 metros a charlar con unos compañeros del partido y no era consciente de que por detrás están grabándome a distancia. No me parece ético. Ninguno dice en público las mismas cosas que en privado. Yo en el fondo digo lo mismo pero si nos grabaran a todos de manera furtiva en un restaurante no aguantaríamos nadie un léxico correcto, seriamos noticia de portada todos los días".

"Lo que digo de manera oficial institucional lo digo aquí, con todos los micrófonos delante", aclaraba ya ayer. "Cuando estamos en un bar, en un restaurante, con amigos, o en casa, hay una manera de hablar muy distinta" comparó Revilla, que en todo caso ha apuntado que no nombró a la presidenta madrileña, con la que ha tenido "muy buena relación siempre", hasta el punto de que cuando tuvo el Covid "la llamé dos veces".

"Yo no quiero ninguna polémica con nadie. Cada uno hace lo que puede. Lo que yo dije, lo dije a unos amigos, en la preocupación que tengo de que podamos estropear la buena marcha que llevamos hasta ahora. Estamos estabilizados, pero no acabamos de bajar", insiste.