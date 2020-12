El Rey emérito no regresará a España en Navidad por la situación de la pandemia. 

El Rey emérito no regresará finalmente a España en Navidad a causa de la situación de la pandemia de coronavirus y su condición de persona de alto riesgo, según ha adelantado este jueves la Cadena COPE y lo han confirmado a la agencia Efe fuentes del entorno del monarca. Juan Carlos I habría trasladado a sus allegados un mensaje en el que asegura, siempre según la emisora, que prefiere la estabilidad del lugar en el que se encuentra antes de que la situación sanitaria mejore. El monarca se encuentra desde el pasado mes de agosto en Abu Dabi, a donde viajó después de hacerse pública su decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba España "ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado.

En aquel anuncio pesaban las noticias sobre su amiga Corinna Larsen y las investigaciones abiertas en Suiza y en la Fiscalía del Supremo sobre supuestas donaciones millonarias recibidas de Arabia Saudí que presuntamente no fueron declaradas a Hacienda. Su posible regreso a España había sido motivo de discusión durante las últimas semanas, lo que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a defender que era la Casa Real y no el poder ejecutivo quien tendría que responder a la cuestión de si el Rey emérito Juan Carlos I volvería a España esta Navidad o no.

El Rey emérito regularizó su situación fiscal con la Agencia Tributaria. Juan Carlos I ha abonado 678.393,72 euros a Hacienda, como informaban hace unas semanas sus abogados. En esa cantidad se han incluido los intereses y los recargos correspondientes, aunque los letrados del anterior monarca han señalado que ha procedido a esta regularización sin que hubiera existido un requerimiento previo del Fisco español.

En un comunicado, el abogado del padre de Felipe VI, Javier Sánchez-Junco, anunciaba que ha asumido esta "deuda tributaria" este mismo miércoles. Además, señala que su cliente "siempre ha estado" a disposición del Ministerio Fiscal "para cualquier trámite o actuación que considere oportunos". Una referencia que puede estar vinculada a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público sobre las cuentas en el extranjero de Juan Carlos I.

El anterior jefe del Estado maniobró para ponerse al día con Hacienda desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde el pasado verano. Allí se trasladó el pasado 3 de agosto, cuando anunció que se iba a vivir fuera de España tras las informaciones que apuntaban a que tenía cuentas bancarias que no había declarado. Algunas de ellas incluso estarían en países del extranjero e incluso en paraísos fiscales. Un asunto sobre el que la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación el pasado mes de noviembre, que actuó tras conocer un informe del Sepblac que apuntaba a que Juan Carlos I podría tener fondos radicados en Jersey.

Un posible escándalo que se sumaba al de sus posibles cuentas en Suiza, por las que habría recibido dinero de Arabia Saudí a través de varias fundaciones que le señalaban como beneficiario. Dichas revelaciones, que fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, provocaron una serie de decisiones históricas dentro de la Casa Real. La primera fue la que tomó Felipe VI de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle de su padre. Además, el jefe del Estado retiró a su predecesor la asignación anual de la Casa del Rey que le correspondía.