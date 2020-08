El Rey inicia su agenda en Palma con una reunión junto a la líder de Baleares.

El Rey ha iniciado este lunes su actividad oficial en Palma con motivo de la estancia veraniega de la Familia Real reuniéndose con la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Felipe VI ha recibido en audiencia a Armengol en el Palacio de la Almudaina, donde mantendrá también sucesivos encuentros a lo largo de la mañana con el presidente del Parlamento regional, Vicenç Thomàs, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

También estaba previsto que se reuniera con el alcalde de Palma, José Hila, pero esta mañana ha comunicado que no puede acudir a la Almudaina al encontrarse en aislamiento preventivo a causa de un contacto con una persona que ha dado positivo por coronavirus, y esa cita se sustituirá por una videollamada.

Armengol ha esperado a don Felipe en el Salón del Trono del palacio, a donde ha accedido poco después el jefe del Estado y ambos, protegidos con mascarillas, se han saludado con la mirada y han intercambiado algunos comentarios antes de posar para los informadores gráficos y a los que el rey ha saludado con un "buenos días".

Después han accedido al despacho del monarca para mantener su reunión en la que, entre otros asuntos, es previsible que aborden la evolución de la pandemia del coronavirus en España y en particular en Baleares, así como las repercusiones que está teniendo en un sector vital para la comunidad como es el turismo. Esta reunión es el primer acto del rey fuera del Palacio de la Zarzuela desde que hace un semana se comunicara la salida de España de don Juan Carlos, cuyo paradero aún sigue siendo una incógnita.

La presidenta del Govern balear ha explicado al rey Felipe VI la "complicada" situación económica y social que la pandemia de Covid ha causado en Baleares, la comunidad que ha sufrido mayor impacto por el parón del turismo. Armengol ha eludido aclarar si durante su charla se ha abordado la situación del rey Juan Carlos. "Mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares (...). De todo lo demás debe dar explicaciones la Casa del Rey, no me toca a mí", ha dicho la presidenta, que ha matizado que, de haber tratado sobre el rey emérito, no lo revelaría.

La líder ha dicho que "le he transmitido al Rey la situación que él conoce perfectamente, porque su arraigo en esta comunidad autónoma es bien conocido desde hace muchísimos años", ha abundado Armengol, que ha agradecido las visitas que tienen programadas a diferentes lugares de Mallorca, Menorca e Ibiza los Reyes y sus hijas en los próximos días. "Seremos la comunidad autónoma que lo pasará peor económicamente", ha resaltado la líder socialista balear, cuyo Govern calcula que el PIB de las islas sufrirá este año un deterioro del 30%. Por ello, el archipiélago necesitará medidas de apoyo específicas por parte del Gobierno de España y "participar de una forma mucho más activa de los fondos europeos que se han conseguido".

El rey ya estuvo junto a Armengol en Palma el pasado 25 de junio, cuando con doña Letizia visitó Baleares dentro de la gira autonómica que realizaron por toda España tras levantarse el estado de alarma decretado por el virus. Una visita en la que alentaron el turismo en la comunidad y respaldaron el esfuerzo de empresarios y trabajadores para la recuperación de un sector vital para la economía de la región y de toda España.

También coincidió el rey con la presidenta de Baleares poco después, el 16 de julio, en el acto de homenaje celebrado en Madrid a las víctimas de la pandemia y al que acudieron todos los presidentes autonómicos. Posteriormente, ambos se encontraron el 31 de julio en San Millán de la Cogolla, donde Felipe VI presidió la apertura de la Conferencia de Presidentes celebrada en esa localidad riojana.

Tras las audiencias de la mañana, los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se trasladarán a la localidad mallorquina de Petra para visitar la casa natal de fray Junípero Serra, el fraile franciscano fundador de misiones en California en el siglo XVIII.