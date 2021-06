¿El Rey Felipe VI puede negarse a firmar los indultos de los presos del 'procés'?

La posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida dar 'luz verde' a los indultos a los presos del 1-O, ha generado controversia en el mundo político. La tarde de este domingo, Ciudadanos (Cs), el Partido Popular (PP) y Vox se movilizaron en la Plaza de Colón en contra de esta medida bajo el lema 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto'. Más de 25.000 personas se reunieron, y líderes como Santiago Abascal, Inés Arrimadas, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, estuvieron presente en esta convocatoria que ha generado diversas repercusiones debido a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid que marcaron la jornada: "¿Qué va a hacer el Rey de España? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?".

Según el artículo 62.i. de la Constitución Española, el Rey no puede negarse a cumplir con su obligación de firmar los indultos de ser aprobados: "Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley" y "no podrá autorizar los indultos generales". Pese a esta obligación, el Jefe del Estado no es responsable del contenido de los indultos y, por tanto, de lo que pueda ocurrir luego cuando sean recurridos ante el Tribunal Supremo. Este artículo viene regulado por la Ley del 18 de junio de 1870 de las 'reglas para el ejercicio de la gracia de indulto'.

Según indican en el Ministerio de Justicia: "El indulto es un derecho de gracia regulado en la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, que corresponde a Su Majestad el Rey y cuya tramitación es competencia del Ministerio de Justicia, y que tiene como efecto la extinción de la responsabilidad criminal". Es por esta razón que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso ha marcado un varapalo para los indultos y diferentes políticos han salido para criticar su opinión y la acusan de tratar de hacer "cómplice" al rey Felipe VI de los indultos a los golpistas catalanes.