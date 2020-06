El PSOE bloquea la investigación al rey Juan Carlos y los empresarios del AVE

No habrá comisión de investigación al rey Juan Carlos en el Congreso porque el PSOE no la apoyará. Fuentes socialistas confirman que el grupo parlamentario se va a oponer a las dos iniciativas planteadas por partidos aliados del Gobierno para poner en marcha estas pesquisas para dilucidar posibles responsabilidades políticas del monarca emérito y de los empresarios que participaron en la construcción del AVE a La Meca. Ferraz sigue manteniendo, de esta forma, su tradicional postura en un asunto especialmente sensible para la Casa Real y marca distancias, por tanto, con sus socios de Unidas Podemos y nacionalistas.

El PSOE de Pedro Sánchez es contundente en este sentido. Las responsabilidades al rey Juan Carlos y la posibilidad de que percibiera comisiones en Suiza no deben dirimirse en el Congreso. Asume así como propio el criterio de los letrados de las Cortes que, en varios informes y en "reiteradas ocasiones" han dejado claro que este asunto "no es objeto de comisión" en la Cámara Baja. Los socialistas consideran que la situación no ha cambiado y, por tanto, mantienen su postura. Rechazarán, por tanto, en la Mesa la creación de esta comisión de investigación aunque guardan "respeto absoluto" sobre las pesquisas que ha abierto el Tribunal Supremo.

Ferraz fija un muro en este asunto con las formaciones nacionalistas que han planteado esta iniciativa, algunas de ellas, claves para que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. En concreto, quienes promueven la comisión de investigación sobre el rey emérito son ERC, JxCAT, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG. La propuesta tiene escasas posibilidades de éxito ya que ni Unidas Podemos la secundará.

El partido de Pablo Iglesias, por su parte, presentará en el Congreso de los Diputados su propia comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. "El grupo confederal quiere que esta iniciativa parlamentaria tenga la mayor cantidad de apoyos, para lo que el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está poniéndose en contacto con todos los grupos parlamentarios", explican fuentes de la formación.

"Teniendo en cuenta lo ocurrido anteriormente, el diseño jurídico de esta comisión de investigación va a ser diferente para que tenga una mayor probabilidad de ser aprobada en la Mesa del Congreso", añaden desde el grupo confederal. El PSOE sigue manteniendo el mismo criterio por que, contando con la oposición de PP y Vox, es de prever que esta propuesta tampoco prospere. Unidas Podemos solo tiene tres miembros en la Mesa.

Los socialistas se amparan en que investigar al rey emérito es una comisión en el Congreso es inconstitucional porque así lo dicen los letrados. "Siempre los letrados de la Cámara han dicho lo mismo, no admitir a trámite la comisión de investigación porque al rey emérito lo protege el artículo 56.3 de la Constitución", defendió hace unos días Adriana Lastra, la portavoz del grupo compuesto por 120 diputados.

"Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable", añadió, para dar lectura al acuerdo de los letrados de la Cámara del año 2018 sobre este asunto, en el que "fueron taxativos". Ha recordado, además, que el Parlamento catalán ya intentó hacer esto y "fue el propio Tribunal Constitucional quien lo tumbó". Imposible, en definitiva, poder crear esa comisión de investigación parlamentaria contra el que fuera jefe del Estado.

Sobre las diferencias de criterio en un asunto que afecta a la Jefatura del Estado fuentes gubernamentales restan importancia a la disparidad de criterios entre PSOE y Unidas Podemos. "Vamos a seguir siendo partidos distintos pero esto es sano, bueno para la política española", aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista hace unos días en RNE. "Tenemos posiciones diferentes", si bien "esto no es más que situación nueva a la que debemos acomodarnos todos". Esas diferencias dispares están pactadas e incluso previstas en el protocolo de coordinación y funcionamiento firmado en enero.