Ribera alaba la postura de Bildu y cree que el PP prefiere "que se hunda el país".

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado este jueves que "no sorprende" el voto negativo del Partido Popular al decreto ley de medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, al considerar que el principal partido de la oposición "describe bien" la idea de que "se hunda España". "Que se hunda España, que ya la recuperaremos", es la frase que ha rememorado Ribera del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), haciendo referencia con ella el rechazo del PP a dicho decreto ley, unas declaraciones que ha realizado durante su participación en la presentación del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Sevilla.

"Su rechazo describe bien este hecho con una idea que ya dijo en momentos pasados su entonces aspirante a ministro de Hacienda: cuanto peor mejor, que se hunda España que ya la recuperaremos", ha manifestado. Así, Ribera ha considerado "importante" valorar el voto negativo de "un partido que aspira a ser Gobierno" en una situación como esta. "No es que nos sorprenda. Nunca hemos vivido una crisis asociada al cierre total de la economía y al confinamiento del conjunto de la población. En esta situación, nunca hemos contado con el principal partido de la oposición para el respaldo y tampoco hemos contado ahora en estos momentos tan duros donde la recuperación se ve amenazada con la crisis en Ucrania", ha lamentado.

Asimismo, ha defendido que la sociedad española "necesita" las medidas que aparecen en el decreto ley y que "no necesitan que se voten en contra". "El decreto se puede mejorar porque existen alternativas sobre las que construirlo. Una negativa como esta no la entiendo, pero a lo mejor cambian el sentido de su voto", ha concluido. La respuesta de la ministra viene relacionada con el reciente apoyo mostrado por Bildu a este decreto ley. Diputados del PSOE han ensalzado este jueves el "sentido de estado" de Bildu al apoyar en el Pleno del Congreso el decreto, un voto que ha asegurado la convalidación de este pese al 'No' de PP y ERC, entre otros partidos.

"Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con sus postulados, pero hoy una formación como Bildu hace un ejercicio de mayor responsabilidad y sentido de Estado que algunos que se llenan todo el santo día la boca de patriotismo de pandereta, mascarilla, comisiones y pulserita", ha escrito en Twitter el portavoz socialista en al Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea, el balear Pere Joan Pons. Su mensaje, recogido por Europa Press, ha sido refrendado con un lacónico "Sí" por parte de Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Cooperación, secretaria de Exterior en la Ejecutiva Federal del partido diputada del Congreso hasta el pasado mes de julio. En el debate del decreto ley, el PSOE ya ha irritado al Grupo Popular al defender la entrada de los independentistas de Bildu, ERC, Junts y la CUP en la Comisión de Gastos Reservados que les dará acceso a secretos oficiales y al control parlamentario del Centro nacional de Inteligencia (CNI).