Ribera dice que se negaron los criterios científicos en la crisis del Mar Menor.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que, pese a ser un "caso de manual", en el desastre ecológico del Mar Menor se ha producido "una negación de los principios básicos de la ciencia" que deben guiar la actuación de las administraciones. "Debemos esforzarnos al máximo para recuperar este ecosistema sobre la base de la solvencia científica, la legalidad y el respeto a las preocupaciones sociales locales", ha afirmado Ribera en una entrevista con Efe, un día después de visitar el Mar Menor y reunirse con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

La decisión del gobierno autonómico de limitar el uso de fertilizantes nitrogenados en el área agrícola más cercana al Mar Menor y de reducir a la mitad todos los plazos administrativos en la tramitación de expedientes sancionadores en el área afectada es "una buena base sobre la que poder seguir construyendo" la recuperación del ecosistema. La vicepresidenta ha advertido de que será un proceso que llevará tiempo y en el que consideró imprescindible atajar las causas que han provocado el desastre ecológico en la zona.

"No tiene sentido invertir los más de 300 millones de euros que tenemos hoy ya identificados presupuestariamente en resolver y restaurar un problema si se sigue originando y no se atajan las causas que lo producen, porque sería tirar el dinero", argumentó. En este sentido ha destacado que se ha tratado de presentar el desastre ecológico del Mar Menor "como si fuese un proceso natural en el que los peces tienen ganas de morirse", cuando en realidad "se trata de un caso de libro, de manual", en el que un ecosistema tan sensible como el del Mar Menor "colapsa" por no poder absorber tanto nivel de fertilizantes y nutrientes.

Ribera ha insistido en la necesidad de diferenciar entre los agricultores que trabajan con pleno respeto de la legalidad vigente y quienes no lo hacen, y ha recordado los esfuerzos de la Conferencia Hidrográfica para completar todos los expedientes de infracción por los pozos ilegales de la zona, que han sido remitidos al Gobierno regional. "Pero lo que hemos tenido es un parón", ha asegurado la vicepresidenta tercera, quien remarcó que los 400 expedientes (correspondiente a 2.000 hectáreas de regadío) sobre los que se ha acabado la instrucción y trasladado a la Consejería de Agricultura, aún no han sido completados. Actualmente el Ministerio trabaja en expedientes sobre 8.000 hectáreas de regadío ilegales.

"Es una buena cosa que el presidente anuncie ese compromiso de acelerar los procedimientos sancionadores y completar esos expedientes", ha añadido Ribera. También ha valorado la decisión de López Miras de imponer límites al uso de los fertilizantes nitrogenados, que, según precisó, es algo que la Confederación Hidrográfica ya había solicitado el pasado año. Para Ribera, "es muy importante terminar esta primera parte" de medidas "para poder a posteriori invertir en restaurar", dando una "respuesta integral" al ecosistema de la zona que tiene que partir "precisamente desde el corazón del Mar Menor".

"Biodiversidad, filtros verdes y cinturón, zonas inundables, protección del acuífero, zonas mineras, protección del litoral interior y litoral exterior...Hay muchas mas cosas que nos son el ciclo del agua", ha argumentado la ministra al destacar que la restauración de la zona requiere actuaciones e inversiones en distintos frentes. "Los vecinos hoy reclaman con indignación una respuesta adecuada y me parece que eso es un motor de cambio muy importante", ha dicho Teresa Ribera, quien ha advertido que el ecosistema del Mar Menor no se recuperará "de un día para otro", aunque "tiene capacidad para recuperarse".