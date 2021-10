Ribera a Galán: "Cada cual que hable de lo que conoce más que de dar lecciones"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado respecto al compromiso del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, de mantener los precios a la industria si el Gobierno retira el decreto de medidas para frenar el alza de la luz, que "cada cual que hable de lo que conoce, más que dar lecciones a los demás". En el turno de preguntas en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha agradecido las declaraciones aportadas por parte de las grandes eléctricas -en muchos casos críticas al Gobierno- y les ha mandado un mensaje: "Confío en que los que se han comprometido a mantener los contratos en los términos en los que se firmaron cumplan con su palabra".

Iberdrola se comprometió la pasada semana a no subir los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española en línea con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con "tributos lesivos", como la 'tasa' a las renovables, y pidió al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley "criticada" por la UE. "Nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país, señaló al respecto Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, quien constató la voluntad del Gobierno de corregir "aquello que no se ha hecho bien" y llegar a un acuerdo.

En cualquier caso, la vicepresidenta ha matizado que ella no tiene que responder a las opiniones expresadas por ciudadanos independientemente de que sean o no empresarios. Por otra parte, Ribera se ha mostrado prudente respecto al cálculo económico de la minoración esperada a los ingresos de las compañías y al impacto de las medidas aprobadas, pero ha asegurado que el objetivo es "garantizar precios bajos y estables para los consumidores y la industria".

"Este Gobierno cumple con sus responsabilidades de velar por los consumidores y ciudadanos. Quienes no han tenido beneficios extraordinarios no tienen nada que minorar. Somos prudentes respecto al cálculo en tanto no tengamos la información que las empresas están obligadas a aportar", ha concluido.