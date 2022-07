Ribera no descarta "máxima tensión" si se prolonga la parada de Nord Stream 1

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que no es descartable que se produzca una situación de "máxima tensión", no en el otoño "sino en próximas semanas", si la parada técnica del gasoducto Nord Stream 1, en principio para diez días, se prorroga más. Ha señalado que la interrupción de esa vía de suministro "es una parada técnica de mantenimiento que debería durar diez días", pero, "dada la situación que vivimos con Rusia, no es descartable que pudiera prorrogarse más".

En una entrevista en Antena 3, la también vicepresidenta tercera del Gobierno ha afirmado que "tenemos que estar preparados para esa circunstancia" y ha recordado que el Gobierno alemán, que recibe gas por ese gasoducto, ha diseñado medidas prioritarias "en términos de racionamiento". En el caso de España, ha recordado que el Gobierno incorporó de forma anticipada la obligación de almacenamiento de gas natural en almacenes subterráneos y en tanques de regasificadoras, que "afortunadamente está funcionando muy bien".

Ha afirmado que en nuestro país "estamos en niveles históricos de almacenamiento en este momento para poder estar lo más preparados posibles para el otoño y el invierno en una situación de normalidad, pero también para estar preparados en supuestos de máxima tensión como pudiera llegar a ser el caso". Ribera no descarta que se pueda cortar totalmente el flujo de gas ruso a Europa, aunque en el caso de España no es tan preocupante como para Alemania y Polonia, puesto que no recibe gas ruso por gasoducto y el que entra en barco sólo ha supuesto en los últimos años en torno a un 7,5% anual, suministro fácilmente sustituible.

No obstante, ha señalado que la situación sí que afecta a España en los precios que pueda alcanzar el gas en los mercados internacionales y en la necesidad de consolidar la capacidad de contar con proveedores muy variados. Por eso, ha dicho que hay que pensar cómo se consume energía de manera "más inteligente" y en medidas de ahorro y eficiencia para tener más margen por si España tiene que contribuir a un "esfuerzo solidario" con otros países de la UE más afectados por la restricción del suministro ruso.

Ha recordado la situación de Italia, país al que una buena parte del suministro de gas le viene por gasoducto y otra parte menor por plantas de regasificación, por lo que es muy posible que si "cae en picado" el gas que le llega de Rusia, pidan a España que dé apoyo desde sus tanques. Asimismo, ha señalado que España podría colaborar con su capacidad de producción de diésel con aquellos países que importaban la gran parte de ese combustible desde Rusia.

Preguntada por cuánto podrían subir los precios del gas, ha indicado que los comercializadores españoles tienen contratado su gas natural en los mercados internacionales desde hace tiempo y la capacidad de acogida de nuevo gas natural licuado (GNL) en las regasificadoras del país "nos dan una gran fortaleza". Aún así, ha recordado que el gas se compra en mercados internacionales y el precio depende mucho de la demanda de cada momento, y ha apuntado que el gas natural ha multiplicado su precio por dos en dos semanas, y por seis en seis meses, con un incremento "espectacular" que "no se había visto nunca".