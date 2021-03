Ribera rectifica en el BOE con todas las de la ley: "Donde dije Digo, digo Diego"

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera formalizó este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una rectificación digna de los anales de la antigua Gaceta de Madrid y de toda la hemeroteca nacional. Aunque pueda parecer un chiste fácil la errata del departamento que preside la responsable energética se resumía lisa y llanamente con una sentencia lapidaria: "Donde dice: «Digo», debe decir: «Diego»".

La rectificación aludía a una orden del pasado 4 de marzo para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las filas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, concretamente, para las demarcaciones y servicios de costas de Cataluña. El peculiar error del departamento afecta a los datos de uno de los adjudicatarios pues en la columna de "Nombre", la cartera escribió "Digo", donde debía leerse "Diego".

La titular de Transición Ecológica ya se ha hecho eco del chascarrillo. "Incrédula, he preguntado. Y me dicen, -con mucha seriedad-, que sí... Que era imprescindible publicar la corrección". El mensaje de la ministra incluía una captura de la citada fe de erratas, subrayando el juego de palabras que ha causado furor en las redes sociales. "Hay un funcionario que hoy es feliz. (Y no creo que sea Diego)", concluía el tuit de Ribera.