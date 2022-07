Ribera reitera su 'no' a las nucleares y critica los problemas de las francesas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado hoy su postura de mantener un calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares en España con el fin de ordenar la generación energética, y ha puesto en el punto de mira a las plantas de Francia, de las cuales ha destacado sus problemas de corrosión y falta de seguridad derivadas de la "acumulación de tiempo".

Ribera ha manifestado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press que el calendario es "importante" para tener "ordenado" todo el sistema de cierre de manera que se pueda asegurar que hay una capacidad de entrada (de energía) alternativa. Además, considera que este calendario permitirá que todas las operaciones de desmantelamiento se hagan "con la máxima seguridad" y con la capacidad de los ingenieros y personas expertas que puedan colaborar en estas tareas. "Es clave", ha defendido Ribera que ha incidido en que "por supuesto, por encima de todo está la seguridad nuclear" por la que debe velar el Consejo de Seguridad Nuclear.

Al mismo tiempo, ha advertido de que hay que estar "también muy atentos" -en el contexto de una posible revisión para la extensión del calendario de cierre previsto- a "la sorpresa tan tremenda" con la que se ha encontrado Francia en "muy buena parte de sus centrales nucleares", que tienen problemas de corrosión y de seguridad "muy serios" que conlleva que varias de sus plantas estén cerradas a consecuencia de la "acumulación de tiempo" y por la dificultad de intervenir y seguir manteniendo a pleno rendimiento centrales de estas características a las que se exige, lógicamente, el máximo nivel de seguridad.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de mantener la operación de la central de carbón de As Pontes, contraria a los objetivos de energía y clima del Gobierno por las emisiones que genera este combustible fósil, la vicepresidenta ha expuesto que tras preguntar a Red Eléctrica de España, el operador del mercado eléctrico, sus previsiones de garantía de suministro concluye que "en principio" no será necesario que la central térmica de La Coruña entre de nuevo en funcionamiento. "Tenemos un parque de generación que nos permite funcionar sin As Pontes a no ser que haya una acumulación de catástrofes", ha concluido.