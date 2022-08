Ribera salva su plan energético con 187 votos y eleva la presión con sus socios. 

El Gobierno logra sacar adelante su plan de ahorro energético gracias al apoyo de sus socios habituales. En la votación celebrada esta tarde, la norma ha sido aprobada con un amplio respaldo -187 votos a favor, entre los que se encuentra PSOE, UP, PNV, EH Bildu y ERC, 161 en contra y una abstención- a pesar de la oposición de PP, Vox y Cs. Una votación en la que los 'aliados' de Sánchez han vuelto a mostrar su apoyo al Ejecutivo, mientras le reprochaban la falta de diálogo. El real decreto ley, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan introducir mejoras en el texto definitivo, incluye también ayudas para el transporte ferroviario, entre las que se encuentran la gratuidad de determinados abonos de Renfe, así como becas y ayudas al estudio.

El plan de ahorro ha salido adelante gracias al apoyo de los socios de investidura, especialmente ERC, que ha votado a favor tras firmar un compromiso con el Gobierno para que no se "dilate" la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley. Sin embargo, el partido catalán ha lamentado que las medidas se hayan tomado "sin consenso y precisión", y echan en falta mayor "ambición y responsabilidad" por parte del Ejecutivo. A los votos favorables de ERC se han sumado, entre otros, el PNV, EH Bildu, PdeCat, Más País, Compromís o el PRC, socios habituales del Gobierno durante la presente legislatura. Por el contrario, la norma ha contado con la oposición del PP, que ha criticado al Gobierno por imponer sus criterios de manera "unilateral" a través de "parches", y de Vox, que tiene previsto recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Tras finalizar el pleno extraordinario celebrado este jueves, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha celebrado la aprobación de un texto que incluye "medidas sin precedentes" que van a ayudar a los españoles, especialmente a las clases medias y trabajadoras. Durante el debate, Sánchez ha pedido a los partidos "consenso" para aprobar un plan que forma parte de la respuesta "solidaria" de España con el resto de Europa para reducir la dependencia del gas de Rusia, país que amenaza con cortar el suministro de cara al invierno.

"Europa necesita nuestra ayuda. Necesita que se refuercen los mecanismos para hacer llegar esa energía a todos nuestros vecinos europeos, y España también debe ser solidaria", ha defendido Sánchez. El plan, que incluye medidas como la regulación de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, así como el apagado de escaparates, ha permitido reducir un 9,5% el consumo energético en la última semana.

Según ha explicado Sánchez, el plan de ahorro energético es el primer paso del marco que quedará reflejado en el Plan de Contingencia que está ultimando el Ejecutivo para presentar a finales de septiembre. Sin embargo, y pese a que las medidas de momento no establecen ninguna restricción a los ciudadanos, la ministra ha hecho un llamamiento a tener "una mayor responsabilidad en lo que consumimos".

Posturas encontradas en el debate

La portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha vaticinado que las medidas del Gobierno tendrán consecuencias a medio y largo plazo en la sociedad española, y lamenta no haber recibido "ni una sola llamada" para negociar medidas "serias" de ahorro energético. Gamarra ha explicado que el PP ha planteado alternativas "desde el minuto uno", y afea al Gobierno no haber buscado un equilibrio entre el ahorro energético y el mantenimiento de la actividad económico y la creación de empleo en el contexto actual. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha acusado al Ejecutivo de presentar un real decreto-ley "tramposo" con medidas "improvisadas" que no han sido negociadas y no solucionan los problemas.

Como ya habían anunciado en las últimas horas, los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Cs- han votado en contra del plan del Gobierno, con críticas a las medidas que contiene el texto. Mientras que el PP ha denunciado los "parches" del Gobierno y no haber recibido "ni una sola llamada" para negociar, Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Sobre el principal partido de la oposición, Sánchez ha lamentado el "conservadurismo retrógrado y negacionista" que contrasta con la derecha europea "moderna", que allí donde gobierna ha aprobado medidas semejantes a las contenidas en el plan del Ejecutivo. Pese a las críticas de las fuerzas conservadoras, el decreto del Gobierno ha contado con 187 votos a favor, gracias al apoyo de los socios de investidura tras las negociaciones llevadas a cabo en las últimas horas. El último en anunciar su voto a favor ha sido ERC, que pese a entender que las medidas carecen de "consenso" y ambición" ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para que no se "dilate" la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley.

Ajuste de temperatura y apagado de luces

El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. Concretamente, establece una temperatura mínima de 27 grados para los meses de verano, y una máxima de 19 grados en invierno.

Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración.

Ayudas al transporte

Una de las principales críticas que ha recibido el Gobierno ha sido provocada por incluir en el real decreto ley medidas que no están directamente relacionadas con el plan de ahorro energético, como las ayudas en el ámbito del transporte ferroviario y de carretera, y en materia de becas y ayudas al estudio. Así, la convalidación del decreto permitirá que los abonos de transporte de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe sean gratuitos durante el último cuatrimestre del año, y se establece la creación de nuevos abonos en servicios comerciales de alta velocidad en determinadas rutas.

También se han aprobado nuevas ayudas directas sector del transporte por carretera por valor de 450 millones, que permitirá recibir una cuantía determinada en función del tipo de vehículo. Además, se da cumplimiento a una de las principales reivindicaciones de este sector con el proyecto de ley que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo.