Ribera se planta y exigirá a la CNMC que supervise los precios de las eléctricas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido a las grandes eléctricas de que mantendrá una "vigilancia exhaustiva" de las ofertas que hacen los operadores al 'pool'. Para ello, instará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a aumentar la supervisión con el fin de evitar ofertas que "distorsionen" el correcto funcionamiento del mercado mayorista de electricidad. La también vicepresidenta cuarta ha asegurado que el Gobierno "no va a nacionalizar empresas", a pesar de que "la gente quiera más", tras confirmar que respetará el funcionamiento del mercado.

A cambio permanecerá "vigilante" a través de la CNMC, a quien instará para que "siga muy de cerca el comportamiento de ayer y de los próximos días" de los mercados. La vicepresidenta ha recordado además que a todas las medidas adoptadas hasta ahora se sumarán "relativamente pronto" dos proyectos de ley en tramitación que implicarán un recorte adicional de los beneficios de las eléctricas: la Ley del Fondo Nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico y la Ley de minoración del CO2

Ribera, que ha reiterado que la aplicación del mecanismo ibérico supondrá una rebaja en la factura de entre el 15% y el 20%, ha destacado además que, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, el mercado mayorista "está muy por encima de lo que fue ayer el mercado mayorista de España y Portugal". "No se trata de que los consumidores ibéricos piensen en la mala suerte que tienen. Las circunstancias son complicadas, pero deben saber que este Gobierno está comprometido con hacer el máximo esfuerzo siempre, respetando las normas europeas, el orden constitucional y el libre mercado, pero al mismo tiempo buscando herramientas de protección al consumidor", ha defendido.

Yolanda Díaz pide "actuar ya" contra los beneficios

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado este miércoles por no demorar más el debate sobre el impuesto a las compañías eléctricas y "actuar ya, porque la gente lo está pasando mal", y ha señalado que "cuando hay voluntad política todo es posible". Ha alegado que los beneficios de la tres grandes eléctricas han subido un 47%, lo que "supone la mayor transferencia de renta desde la ciudadanía a las eléctricas". Díaz ha insistido en que no se puede esperar a los presupuestos generales del Estado para poner en marcha un impuesto a los beneficios de las eléctricas, y que no solo lo dice ella sino que lo está diciendo la OCDE, la Comisión Europea y países como Italia y Gran Bretaña. Por ello, ha reiterado que hay que "abordar con prontitud la inflación que no está causada por los salarios sino por los elevados precios energéticos".

"Ahora toca que los que más tienen aporten y no es nada extraordinario porque es un mandato constitucional", ha sostenido la vicepresidenta segunda. La vicepresidenta segunda ha confirmado que están manteniendo negociaciones con el PSOE para actuar al respecto: "No demoremos más debates y actuemos ya porque la gente lo está pasando mal", ha afirmado. También ha dejado claro que no hay margen para tocar las rentas salariales, que son bajas, especialmente en Andalucía, y ha recordado que el Banco de España sostenía en su último informe que "había márgenes empresariales para actuar sobre lo mismos".