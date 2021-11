Rioja cierra filas con su DO y rechaza nuevas "injerencias políticas" del PNV

Los asistentes al foro social de La Rioja en defensa de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja se han comprometido a "apoyar y respetar la autonomía e independencia" de este sector del vino, representado por su Consejo Regulador, "dejando fuera siempre cualquier injerencia política", en clara referencia a la propuesta de la semanada pasada del PNV. Esta es una de las conclusiones del foro social, convocado por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y al que han asistido representantes parlamentarios, empresariales, sindicales, de organizaciones agrarias, de la universidad, de los medios de comunicación de la región y del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, a la que pertenecen las comunidades riojana, vasca y navarra.

En el foro se ha abordado la situación generada después de que el PNV plantease una proposición de ley para modificar la normativa de las denominaciones de origen supraautonómicas y poder crear consejos "de zona" dentro de los de superior ámbito geográfico. Ello afectaría de forma directa al modelo, normativa y funcionamiento de la DOCa, que tiene tres zonas de producción con personalidad propia: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental.

El PNV retiró esa proposición, que se iba a debatir en el Congreso mañana, tras acordar con el ministro de Agricultura, Luis Planas, hablar sobre ella en un futuro fuera del Parlamento. Planas ha subrayado este lunes, durante su participación en el foro Nueva Economía, que "son las bodegas las que deciden lo que se hace en la denominación de origen del vino de Rioja" y que los políticos deben dejarlas tranquilas.

Andreu, tras el foro, ha subrayado la "unanimidad" que existe en La Rioja en apoyo al sector vitivinícola y ha incidido en que "las fórmulas con las que el sector se adapta al mercado las debe decidir el propio sector y nunca debe hacerlo un agente político". Ha destacado que ella no quiere contribuir "a ningún tipo de crispación" en esta cuestión y se ha referido a que el vino es un sector "clave" para el desarrollo económico e identitario de La Rioja y, por ello, "el Gobierno regional defiende y defenderá lo que el sector quiera".

La unidad en torno al Consejo Regulador de la DOCa Rioja y a las decisiones que se tomen en él "no parten de la imposición, sino del convencimiento de que todas las partes funcionan mejor juntas" y "ese es un modelo de éxito que hemos protegido en el tiempo", en el que "se respetan normas que el sector se da a sí mismo", ha subrayado.

Unas normas, ha proseguido, que "no impiden que esta DOCa sea diversa" y, "de hecho, una de sus fortalezas es que La Rioja, el País Vasco y Navarra comparten sus experiencias en ella", como "tres regiones depositarias de un legado unitario que nos ha dado el prestigio internacional que tenemos" y "nuestra responsabilidad es trabajar juntos respetando las decisiones autónomas e independientes que toma el Consejo".

Andreu, sin noticias de Urkullu y Chivite

A preguntas de los periodistas, Andreu ha explicado que no ha conversado con sus homólogos vasco y navarro, Iñigo Urkullu y María Chivite, respectivamente, sobre esta cuestión, porque esas administraciones ya están representadas en el Consejo Regulador. Dentro del Foro, el presidente del Consejo Regulador y de la Interprofesional del Vino de Rioja, Fernando Ezquerro, ha recordado que "esta amenaza se empezó a fraguar en julio de 2020 y ya entonces dijimos que no queremos injerencias" y "sí respeto a nuestras decisiones".

La Interprofesional del Vino de Rioja, en la que están representadas las ramas productora y comercializadora, se ha reunido este lunes antes del foro y ha acordado, por unanimidad, pedirle a los Gobierno central y a los autonómicos que forman la DOCa que "las decisiones las siga tomando el sector y que se respete esa soberanía a la hora de marcar nuestra propia hoja de ruta", ha subrayado a Efe Ezquerro.

En el foro, Juan Carlos Sancha, de Bodegas Familiares, ha considerado que "se ha ganado una batalla, pero tiene pinta de que esto seguirá, aunque la mayoría de los productores y bodegueros alaveses no lo apoyan"; y Begoña Jiménez, de la Asociación de Bodegas por la Calidad, ha reclamado que "esta denominación no sea una moneda de cambio".

Íñigo Torres, del Grupo Rioja, ha incidido en que "la diferenciación dentro de la DOCa Rioja ya es factible, pero la unidad no es cuestionable", a lo que Julián García, de la organización de cooperativas Fecoar, ha añadido que "Rioja no entiende de fronteras ni de ideologías". "Este ataque del PNV no será el último a la DOCa Rioja", ha dicho Eusebio Fernández, de UPA; "el PNV quiere poner las normas y no lo aceptamos", ha incidido Luis Torres, de UAGR; "y conocemos la habilidad del PNV y sabemos que lo van a volver a intentar", ha advertido Igor Fonseca, de ARAG-ASAJA.