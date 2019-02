Rivera: "Si soy presidente del Gobierno los separatistas no conseguirán ni agua"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha respondido al adelanto de las elecciones anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un llamamiento para llenar las urnas de votos naranjas para acabar con el "gobierno Frankestein". Y respecto al conflicto catalán lo tiene claro: "Si soy presidente a los independentistas ni agua". Asegura que "es la hora de España de abrir una nueva etapa después de 40 años de PP y PSOE pactando con independentistas".

Quiere acabar con las viejas ideas "y necesita liberalismo y patriotismo". No hay que hablar de "Franco y aborto" porque no construye "sino de la educación y la innovación". Y continúa: "Sánchez ha secuestrado al PSOE y lo ha puesto al servicio de un proyecto frankenstein". Respecto a Cataluña se pregunta si Sánchez dará indultos: "Yo no lo haré". Sobre posibles pactos "no hay que hablar ahora. En este caso Ciudadanos es la alternativa a Sánchez", insiste. "Si soy presidente los separatistas no van a conseguir ni agua porque no van a marcar la agenda de los españoles. Respetar la presencia parlamentaria sí. Respetar siempre, pero negociar indultos, privilegios y concesiones... nunca más".

Mira también Sánchez adelanta las elecciones al 28 de abril y antepone la política a la economía

"Los españoles podremos ir a elegir un nuevo gobierno en las urnas. Hoy es un buen día para España", insiste a la hora de pedir una España "unida". Durante ha querido recordar que Sánchez "mintió a los españoles y dijo que convocaría las elecciones al llegar a Moncloa pero ha usado su presencia allí para su interés personal. Tras nueve meses de escapada se acabó la legislatura de ambos y hay que abrir una nueva etapa política".

Minutos antes Pablo Casado aseguraba que "el PP ha conseguido que Sánchez tire la toalla" en un discurso también muy contundente y en línea electoral. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, alegando que no puede gobernar sin Presupuestos y ha culpado de esta situación al "bloqueo" que, asegura, han impuesto el Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento, acusándoles de utilizar las instituciones en propio beneficio.