Rivera plantea a Casado abstenerse si se blinda Cataluña y no hay más impuestos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que va a proponerle una reunión este lunes por la tarde al PP con el objetivo de pactar una "solución de Estado" que evite la repetición de las elecciones el 10 de noviembre. El líder de Cs va a plantear una abstención conjunta a la investidura de Pedro Sánchez, en base a tres compromisos "con España y los españoles".

En rueda de prensa, Rivera ha expuesto las condiciones que le impondría a Sánchez a cambio de favorecer su investidura, entre ellas que se comprometa a no indultar a los presos del procés si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña si no se acata la sentencia del procés. Otras de las condiciones planteadas por Rivera para por diseñar una nueva política económica sin subidas de impuestos y "recuperar Navarra para España".

Por su parte, el Gobierno ha asegurado, minutos después de la propuesta de Rivera, que no hay "razones objetivas" para que el PP y Cs no se abstengan ya que, a su juicio, ya se cumplen las tres condiciones reclamadas.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que en Navarra ya hay un Gobierno que defiende la Constitución, no se ha pactado con Bildu, el 155 se aplicará en Cataluña si la situación constitucional lo requiere y no se subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras. "Les volvemos a invitar por tanto a que desbloqueen la formación de Gobierno", han asegurado las fuentes.

El PP no ha tardado en pronunciarse. Desde las filas de Pablo Casado han indicado que su partido ya hizo propuestas similares al presidente del Gobierno en funciones y este las rechazó, por lo que ha de ser él quien le dé una respuesta a Albert Rivera.

Según el PP, Casado ya ha propuesto un acuerdo sobre política fiscal y presupuestaria y consensuar una actuación conjunta en Cataluña. En otra reunión, Casado ofreció un pacto para un gobierno constitucionalista en Navarra, que no llegó a ningún puerto. No obstante, Casado asegura estar dispuesto a sentarse con Rivera o con Sánchez "como siempre ha hecho".

Mientras, Sánchez lo intenta a la desesperada y ha pedido a Unidas Podemos que valore si por tercera vez va a "decir no" a la investidura de un "gobierno progresista". Ha defendido que "todos los actores políticos tienen que asumir su responsabilidad" para que no haya elecciones.

Sánchez, que este lunes ha visitado Almería, una de las provincias afectadas por el temporal de lluvias, ha dicho a los periodistas que su partido ha asumido su responsabilidad haciendo "un planteamiento de acuerdo progresista", pero a partir de ahí el resto de formaciones "también tienen que hacer lo suyo" para que "entre todos" eviten la repetición de los comicios generales.

Sánchez ya pidió una "abstención técnica"

Ha reclamado a Unidas Podemos que se comprometa con una "legislatura progresista" y ha pedido a todos los partidos "un acto de responsabilidad con el país", ya que ha defendido la importancia de tener un Gobierno "en plenas facultades" por situaciones como la que se está dando por la gota fría y otros "desafíos" próximos.

En esa línea, ha explicado que durante octubre y noviembre habrá "otros desafíos", además del "enfriamiento de la economía" y las consecuencias económicas del Brexit, por lo que entiende que "es importante tener un Gobierno".

El presidente en funciones ha recordado que desde el 28 de abril siempre han pedido que se constituyera "un gobierno progresista" que no dependa de fuerzas independentistas, "que tienen una agenda política muy distinta al interés general del conjunto del país".

Sánchez ha subrayado que se pidió la "abstención técnica" de PP y Ciudadanos para que se pudiera facilitar la investidura y que a Unidas Podemos se le han planteado "hasta cinco propuestas distintas" para llegar a un entendimiento. "Desgraciadamente, a día de hoy no se ha podido lograr ese acuerdo", ha lamentado.

Compromís: "Está desesperado con las encuestas"

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que la oferta de Rivera es porque "está desesperado con las encuestas" por si hay nuevas elecciones. Baldoví se ha pronunciado así después de reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas sobre la investidura.

"Me parece que ahora está buscando el relato todo el mundo. Es una propuesta que no tiene visos de prosperar y Rivera está como un poco desesperado viendo el cariz que van tomando las encuestas. No tiene visos de poder llegar más allá de las dos de la tarde", ha opinado Baldoví. A su juicio, Cs es un partido que "va a la baja" en los sondeos en caso de que haya nuevas elecciones el 10 de noviembre.