Rivera decide ignorar a Valls y dice que Macron le ha felicitado por los pactos 

Rivera quiere zanjar el asunto de una vez por todas. El presidente de Ciudadanos ha asegurado que está "muy tranquilo" de no haber apoyado a Ada Colau para que fuera elegida alcaldesa de Barcelona, como sí hizo Manuel Valls, y ha señalado que las políticas de la nueva regidora y las de la formación 'naranja' son "antagónicas".

Rivera ha sido preguntado por las críticas que le ha dirigido Valls en los últimos días por los pactos de su formación con Vox y, sin nombrarle, ha contestado que él tiene la conciencia tranquila tras no haber apoyado a una alcaldesa que "ha vuelto a colgar un lazo amarillo ilegal para reírse en la cara de todos los catalanes que no son independentistas".

"Hay que hacer algo y desde luego no es apoyar a los que cuelgan lazos amarillos, y por eso Ciudadanos hizo muy bien en no apoyar a la señora Colau", ha dicho. Además, el líder 'naranja' ha subrayado que Ciudadanos lleva "no un cuarto de hora" sino "años luchando" contra el separatismo en Cataluña y para que "no haya una alcaldesa que vota 'sí' a la independencia el 9 de noviembre" o que "pisotea lo que dice la Junta Electoral Central y la Fiscalía y vuelve a colgar un lazo amarillo".

Rivera se ha preguntado si "alguien se imagina a Ciudadanos colgando un lazo amarillo y legitimando a una alcaldesa que lo cuelga". "Sería absolutamente inadmisible", se ha respondido, para después afirmar que los votantes de Ciudadanos también están "muy tranquilos" de que su partido esté en la oposición.

Por otra parte, Rivera también ha asegurado que el presidente francés, Emmanuel Macron y su Gobierno apoyan los pactos de Ciudadanos a nivel nacional, según ha manifestado el líder de la formación naranja este jueves en Bruselas. "Apoyan nuestros pactos y nos han felicitado tanto en Andalucía como en los acuerdos conseguidos", ha indicado antes de reunirse con el nuevo presidente del grupo liberal Renew Europe, Dacian Ciolos.

También ha hablado sobre la alianza en el Parlamento de Navarra del PSOE con EH Bildu y los nacionalistas, que califica de "intolerable". Rivera lo ha definido como "el pacto de la vergüenza" y ha explicado que "con este 'sanchismo', con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio, porque está quebrantando todas las líneas de los últimos 40 años del constitucionalismo".

También le ha pedido a Sánchez que forme un Gobierno, y ha señalado que Ciudadanos se mantendrá en la oposición con el objetivo de "trabajar para vigilarle y que no tenga las manos libres, que es lo que pretende".

Con respecto a la vicepresidencia de Economía otorgada a Luis Garicano, Rivera ha explicado que "va a ser decisivo en la Comisión Europea, en el Consejo y en el Parlamento. Por lo tanto, las líneas maestras de la economía en Europa tienen que ser liberales". "Vamos a defender la libertad, vamos a defender la unión y vamos a defender una Europa unida y reformada que mira al futuro", ha apostillado.