Rivera acude a Moncloa para 'sorpassar' al PP e Iglesias pide entrar en el Gobierno

Pedro Sánchez gana tiempo de cara a comunicar al Rey que se presentará a la investidura. El presidente en funciones, consciente de que la llave del futuro Gobierno pasa por sus movimientos, se ha citado este martes en La Moncloa con Albert Rivera, por la mañana, y con Pablo Iglesias, por la tarde. Ayer ya vio a Pablo Casado en una reunión que no pasará a la historia por su utilidad: ningún acuerdo. Los líderes de Ciudadanos y Unidas Podemos acuden con distintas intenciones al palacio presidencial cuando apenas faltan tres domingos para las municipales, autonómicas y europeas. Hasta el 26 de mayo, eso sí, no habrá ningún pacto.

Rivera entrará en Moncloa minutos antes de las 11 de la mañana con un objetivo claro: defender un papel de "oposición firme y de Estado" y quitar ese poder al PP de Casado. "Ni se nos pasa por la cabeza dar alas a un Gobierno hecho con populistas y apoyado por nacionalistas", explicó ayer la portavoz naranja, Inés Arrimadas, en referencia a una abstención de su formación como le ha sugerido el líder popular.

Ciudadanos ve "muy difícil", en este momento, llegar a entenderse con un partido, el PSOE, que se presenta en la misma lista que ERC en Baleares, que ha pactado con los separatistas en la moción de censura o que sube los impuestos cuando dijo que no iba a hacerlo.

Desde la filas naranjas no se ahorran críticas al PP. Arrimadas pidió a Casado que escuche "mejor a sus votantes" y que en vez de culpar a éstos por los malos resultados lo que debería preguntarse es por qué un partido que en 2011 tenía más de 180 diputados hoy tiene 66. "Ahora le va a tocar al señor Casado apoyar a Ciudadanos, y esa es la respuesta que nos gustaría escuchar", ha subrayado la nueva diputada.

Iglesias y su Gobierno de coalición

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se presentará por la tarde en Moncloa con el objetivo de dialogar con Pedro Sánchez "sin líneas rojas, sin ultimátums y sin arrogancia" para conformar un Gobierno de coalición que inaugure "una nueva etapa de colaboración entre progresistas".

Para el líder morado, el futuro Gobierno de coalición debería estar liderado "claramente" por el PSOE, pero , en su opinión, España necesita un pacto entre varias fuerzas para garantizar "la estabilidad". Podemos pretende abrir una consulta a los militantes inscritos para que decidan el voto de sus diputados en una sesión de investidura.

"A España no le viene bien una situación parlamentaria como la que hemos vivido en el último año", afirmó Iglesias en declaraciones recogidas por la Agencia Efe. Además ha cuestionado a quienes dentro de su partido partido se oponen a que gobierne junto al PSOE porque creen, ha dicho, que desde el gobierno no se pueden cambiar las cosas. "Si no se puede cambiar nada desde el Gobierno, ¿cómo es posible que la CEOE haya pedido que Unidas Podemos no esté en el Gobierno?", se ha preguntado Iglesias.

Además, el líder de Podemos ha recordado que durante la campaña han sido explícitos en que se presentaban a las elecciones "para gobernar" y ha enfatizado que el partido debe "ser honesto" con sus electores. A las 17.00 horas de la tarde tiene cita en el salón Tapies con Sánchez.