No solo fue Joaquín: en el derbi Sevilla-Betis también robaron a Carvalho

El robo en la casa del jugador del Betis, Joaquín Sánchez, no fue el único que se produjo durante el derbi Sevilla-Betis de este sábado. William Carvalho también ha denunciado el robo en su vivienda mientras disputaba el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En el caso de Joaquín Sánchez, la investigación la lleva a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, donde reside el jugador, mientras que la de su compañero William Carvalho, que vive en una urbanización de la localidad vecina de Camas, corre a cargo de la Policía Nacional, han informado a Efe fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron durante la disputa del encuentro de máxima rivalidad entre el Sevilla y el Betis, el pasado sábado, e incluso el propio Joaquín se enteró en el mismo estadio del Sevilla de lo que había ocurrido, según han confirmado a Efe fuentes próximas al jugador. Ambos denunciaron los hechos la madrugada del sábado al domingo.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, en la mañana de este pasado domingo se denunció que en la noche del pasado sábado, una vez terminó el encuentro, que se saldó con victoria local, habían entrado en la vivienda de Joaquín con el objetivo de robar varias pertenencias.

Los ladrones entraron en su vivienda de Mairena del Aljarafe, en la que no estaban ni la mujer ni las hijas del futbolista, después de derribar una puerta. Inmediatamente se activó la alarma y los ladrones no tuvieron tiempo de llevarse nada importante. No es la primera vez que Joaquín o su familia sufre un percance de este tipo ya que su esposa fue víctima de un robo en una calle de Marbella (Málaga) mientras paseaba junto a su madre y sus dos hijas en septiembre de 2018.

Al mismo tiempo se producía el robo en la vivienda del futbolista portugués Carvalho, quien reside en la urbanización Colina Verde del municipio de Camas.