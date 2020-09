Espinosa de los Monteros denuncia el robo de su maletín en el coche oficial

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado este martes en la Comisaría de Policía de la Cámara el robo de un maletín que estaba dentro del coche oficial del Congreso que utiliza en función de su cargo. Según ha explicado él mismo, el robo tuvo lugar este lunes mientras él comía en un restaurante del madrileño Paseo de la Castellana. Cuando se bajó del coche, dejó el portafolios apoyado en la parte de atrás del asiento del conductor y cuando regresó ya no estaba allí.

El vehículo oficial del Congreso no tenía señales de haber sido forzado y el conductor, según el relato del portavoz, no se dio cuenta de la sustracción del maletín. "Viendo las noticias del inframundo que nos rodea, puede haber sido cualquiera... pero quien fuera no necesitaba llegar tan lejos. Es fácil saber a qué nos dedicamos en Vox: siempre hacemos lo que decimos", ha escrito Espinosa de los Monteros en mensaje de su cuenta de Twitter.

Acabo de presentar denuncia en comisaría por el robo de mi portafolios. Viendo las noticias del inframundo que nos rodea, puede haber sido cualquiera... pero quien fuera no necesitaba llegar tan lejos. Es fácil saber a qué nos dedicamos en @vox_es: siempre hacemos lo que decimos — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 29, 2020

Vox registrará este martes el escrito para la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y tendrá que esperar que se cumplan los plazos del trámite y a la fijación de la fecha del debate que promueva la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Junto a Espinosa de los Monteros ha sido el diputado por Barcelona Ignacio Garriga los designados por su partido para defender la moción ante el pleno cuando se convoque. La Mesa no verá el escrito hasta una próxima reunión, que puede convocarse "ex profeso" para analizarlo, recuerdan fuentes parlamentarias consultadas.

El reglamento de la Cámara, conforme a la Constitución, estructura el procedimiento. Vox tiene 52 diputados y cumple el requisito establecido: la moción de censura la tiene que firmar al menos la décima parte de los diputados "en escrito motivado" dirigido a la Mesa. Cuando se reúna este órgano y compruebe que el texto cumple los requisitos, lo calificará para que inicie el trámite parlamentario e informará de ello al presidente del Gobierno y a los portavoces de los grupos.

La moción no podrá votarse durante los cinco días siguientes; dentro de los dos primeros podrán presentarse mociones alternativas siempre y cuando cumplan los mismos requisitos. Una moción de censura sólo saldrá adelante si la respalda la mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 o más diputados. Solo una, en la historia de la democracia, ha cuajado: la que presentó Pedro Sánchez para apear a Mariano Rajoy de la Presidencia.

Fue una tramitación "exprés": el PSOE la registró el 25 de mayo de 2018, la Mesa la calificó el 28, el debate comenzó el 31 y el candidato socialista se convirtió en presidente el 1 de junio. La anterior, la que registró Unidas Podemos con Pablo Iglesias como candidato, tuvo un trámite más largo: la Mesa la calificó el 23 de mayo de 2017 y el debate empezó el 13 de junio.