Montero: "El testimonio de Rocío es el de una víctima de violencia de género"

Rocío Carrasco ha empezado a hablar. Y lo ha hecho en Telecinco. Ayer se emitieron dos de las primeras entregas de lo que la hija de Rocío Jurado lleva callando tantos años. Y rápidamente las redes sociales recogieron muchos de sus testimonios. Uno de ellos fue comentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que aseguró en su cuenta de Twitter que "el testimonio de Rocío es el de una víctima de violencia de género". Y continúa: "Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

Rápidamente estas palabras se convirtieron en virales. "Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan", comentaba Montero sobre su tuit.

'Rocío: contar la verdad para seguir viva' es un documental sobre Rocío Carrasco que también supone una catarsis de las dinámicas destructivas de la prensa del corazón. La hija de la cantante por primera vez habla ante las cámaras sobre sus hijos y su exmarido Antonio David, habitual en las tertulias del corazón. Rociíto no ocultó más sus lágrimas y con la respiración entrecortada y los ojos llorosos ha asegurado como la amenazaba: "Te los voy a quitar, hija de puta, te van a odiar". También relata un episodio en el que la tira del pelo y acaba golpeándose en la mesa.

25 años después de estar en silencio se decide a hablar porque "se lo debo a mi marido, a mi suegra, a mis amigos... A mi otra familia. No la de sangre, la que he elegido", empezaba. "He tenido que hacer como que no los tengo aunque están vivos", explicaba entre lágrimas mientras pintaba un Antonio David que poco tiene que ver con todo lo que su exmarido ha ido contando en su versión de los hechos.

La hija de Pedro Carrasco decidió quitarse la vida el 5 de agosto de 2019. Su actual pareja, Fidel Castro, la encontró en la cama. Era el día que su hija iaba a un plató de Telecinco para defender a su padre, que en ese momento estaba participando en un reality de la cadena.