Rodríguez: "El voto de miles de canarios está siendo atacado sin base jurídica".

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha trasladado que el "voto democrático de decenas de miles de canarios están siendo atacado sin base jurídica alguna", en pleno debate sobre si la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita para el sufragio pasivo comporta la retirada de su escaño. Así se ha pronunciado en redes sociales para reflexionar sobre la importancia de símbolos como la conmemoración hoy del Día de la Bandera Nacional Canaria, en una alusión implícita a su situación.

"Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe", ha proclamado para indicar que esta enseña lleva generaciones usándose "con orgullo en todo tipo de movilizaciones, luchas y eventos culturales o deportivos". Un comentario en redes que se produce después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, haya respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

Tras conocer este oficio, Unidas Podemos ha exigido a Batet que no haya una respuesta institucional sobre el futuro de Rodríguez hasta que no se reúna el próximo martes la Mesa de la cámara, como ha trasladado el secretario primero de este órgano parlamentario, Gerardo Pisarello. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito de Marchena "deja claro" que el diputado de su formación "no debe perder el escaño" al no aludir a la pérdida del acta, pues hacerlo sería "prevaricar".

Críticas a Marchena

A su vez, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que Marchena está "forzando una crisis constitucional entre el poder legislativo y el poder judicial sin precedentes", para agregar que en ninguno de los cinco escritos cursados por el alto tribunal se alude a la obligación de quitarle el escaño al diputado, pues "saben que eso sería prevaricar". También el diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, al destacar que Marchena "no se atreve a poner por escrito" que haya que quitarle el escaño a su compañero de bancada, porque la sentencia "no dice eso".

"Pretende que lo haga la presidenta del Congreso para que cuando esta aberración llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir que él no es responsable", ha criticado Sánchez Serna. El exlider de la formación morada Pablo Iglesias también ha aludido a esta cuestión en las redes sociales. "¿Saben por qué el Supremo en ninguno de los 5 escritos que ha hecho ya sobre Alberto Rodríguez dice 'quítenle el escaño'? Porque Marchena teme que Europa diga que están prevaricando. Prefiere que el marrón se lo coma Batet ¿A cambio de qué?", ha apostillado.