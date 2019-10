Roldán tantea a ex del PSOE, PP y Cs para el nuevo 'think tank' económico de Esade

El que fuera secretario de Programas y portavoz parlamentario del área económica de Ciudadanos, Toni Roldán, está tanteando a "personalidades de reconocido prestigio, con experiencia de Gobierno y con una visión moderada de la política" que en su día militaron en el PSOE, en el Partido Popular y en Ciudadanos para configurar el Consejo Asesor del nuevo 'think tank' de política económica que dirigirá en Esade, según ha revelado él mismo en la presentación formal de este centro de pensamiento.

Roldán, que el pasado mes de junio dejó todos sus cargos en Ciudadanos por el 'giro a la derecha' que observaba en el discurso de la formación, no ha ocultado su intención de convertir el centro en un foro "para articular espacios transversales de consenso" entre personalidades con diferentes sensibilidades políticas "en un tiempo de creciente polarización y desinformación".

Para conseguirlo su intención es incorporar al Consejo Asesor del denominado 'Centre for Economic Policy & Political Economy' a personalidades reconocidas del mundo de la política económica, que conocen lo que es la gestión de gobierno y con una extracción lo más diversa y transversal posible, para lo que según fuentes de la escuela de negocios ya ha comenzado a contactar con algunos posibles candidatos cuya identidad irá conociéndose en las próximas semanas. En principio, la idea es no contar con políticos en ejercicio sino con personas que han tenido algún tipo de responsabilidad en el pasado.

Toni Roldán, que en su día justificó su salida de Ciudadanos por el alejamiento de la formación naranja de los espacios de consenso político, ha subrayado que el objetivo deliberado del Centro será "tender puentes en un momento en que no se está haciendo y saltar esa división un poco ficticia que se ha creado en la sociedad".

El economista barcelonés pretende que este nuevo 'think tank' amparado por Esade reivindique no solo el valor del consenso, sino la posibilidad cierta de alcanzarlo en el ámbito de la política económica y no sólo respecto a las medidas de reforma estructural a adoptar para mejorar el rendimiento de la economía española sino también en el modo de desarrollarlas. En este sentido ha apelado a su experiencia personal en la política, aún reciente apenas tres meses después de su salida de Ciudadanos. "He participado activamente en la negociación de dos acuerdos de Gobierno, uno con el Partido Socialista y otro con el Partido Popular, y puedo decir que el 80% de las medidas que había en ambos eran muy similares", ha recordado.

Roldán ya ha definido las cuatro áreas en las que el 'think tank' va a comenzar a trabajar con el reto de plantear medidas de reforma que influyan en la agenda política. Esa primera 'shortlist' que se irá ampliando más adelante con asuntos "lo más cercanos posibles a la agenda política del momento" apunta a temas como el futuro del empleo, la educación, la reforma de la instituciones del Estado y la sostenibilidad.

El laboratorio de ideas dirigido por Toni Roldán contará con un Consejo Asesor que identificará las áreas prioritarias de reforma política y diferentes grupos de trabajo, "de alto nivel técnico y con una configuración lo más transversal posible", que avanzarán las medidas de reforma que se pueden plantear en cada una de esas áreas. Roldán ha afirmado que en la actualidad está en la fase de configuración de los equipos y que una vez éstos estén cerrados el centro comenzará a emitir 'papers' e informes sobre los asuntos que hayan sido identificados como críticos para la economía española.